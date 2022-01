Yle: Tappi Suojanen on kuollut – Suomen ensimmäinen viihde­manageri toi The Rolling Stonesin Yyteriin

Tauno ”Tappi” Suojanen oli Suomen ensimmäinen viihdemusiikkimanageri. Hän kuoli 86-vuotiaana.

musiikkimanageri Tauno ”Tappi” Suojanen on kuollut, kertoi Yle maanantaina. Suojasen kuoleman vahvisti Ylelle hänen tyttärensä. Suojanen kuoli 19. tammikuuta 86-vuotiaana.

Tampereella vuonna 1935 syntynyt Suojanen oli Suomen ensimmäinen viihdemusiikkimanageri. Hän lähti 15-vuotiaana Ruotsiin ja seurasi Tukholman iltaelämää ennen paluuta Tampereen seudulle. Siellä hän perusti oman show-yhtyeen ja myi aluksi keikoille vain sitä, kunnes 1950-luvun lopulla hän sai tehtäväksi tuoda Olavi Virran tansseihin Hämeenkyröön.

Virta löi päänsä Suojasen auton kattoon matkalla keikkapaikalle, mutta tehtävä onnistui, ja aloitteleva manageri perusti oman ohjelmatoimiston, Viihdeohjelma Oy:n. Hän toi Suomeen ensin tanskalaisia kitarayhtyeitä.

”Ne olivat huonompia kuin ruotsalaiset. Norjalaisia ei voinut ottaa ollenkaan, ja Suomessa ei ollut sillä alalla mitään”, Suojanen muisteli 80-vuotissyntymäpäivähaastattelussa vuonna 2015.

Suojanen yritti saada myös The Beatlesia Suomeen. Se ei lopulta onnistunut, mutta The Rolling Stonesin tuonti Porin Yyteriin juhannuksena 1965 onnistui. Suojasen toimiston asiakkaita olivat myös Paula Koivuniemi ja Irwin Goodman.

1960-luvulla Suojanen hankki Gunnar-pässin kiertämään lavoja laulaja Martti Innasen kanssa. Sokeaa Kari Purhosta Suojanen myi ”Suomen Ray Charlesina” keikoille lupaamalla, että yleisö saa rahat takaisin, jos laulaja näkee yhtään mitään.

Ulkomaalaiset tv-tähdet, esimerkiksi näyttelijä Ryan O'Neal, kiersivät Suomen juhannusjuhlia helikopterilla Suojasen kanssa.

"He kysyivät, mitä he tekevät lavalla. Sanoin, että tehkää ihan mitä haluatte. Ei kukaan järjestäjä ottanut puheeksi, että näyttelijöiden pitäisi tehdä jotain. Riitti, että he tulivat paikalle”, Suojanen sanoi 80-vuotishaastattelussa.

1960-luvun lopun jälkeen Suojanen keskittyi perustamansa Kyröskosken suurlavan pyörittämiseen Pirkanmaalla.

Tappi Suojanen kierrätti näyttelijä Ryan O’Nealia Suomessa juhannuksena 1970.

Tauno Suojanen Kyröskosken suurlavalla vuonna 2002.