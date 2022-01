Suomalaiset pillastuivat, kun historioitsija mainitsi, ettei piispa Henrikiä ja Lallia ehkä ollut olemassakaan – ”Tavalla tai toisella meissä jokaisessa asuu pieni Lalli”

Kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä nousi otsikoihin huomautettuaan, ettei Köyliönjärven kuuluisa kirvessurma ehkä tapahtunut kuten on kuviteltu.

Huhtikuussa 2005 Helsingin yliopiston yleisen historian dosentti Tuomas Heikkilä huomasi olevansa myrskyn silmässä.

Heikkilä oli antanut edellisenä päivänä radiohaastattelun, jossa oli tullut ohimennen maininneeksi, ettei piispa Henrikin ja Lallin olemassaolosta ole olemassa pitäviä historiallisia todisteita. Siksi kuuluisa kirvessurma Köyliönjärven jäällä ei välttämättä tapahtunut kuten on kuviteltu.

Lausunnosta nousi äläkkä. Sanomalehdissä kerrottiin nuoren tutkijan kiistävän kansallissankarimme olemassaolon, ja ”Lallin tappajaa” haluttiin haastatella aina iltauutisia myöden.

Erityisen tuohtuneita oltiin Köyliössä. Helsingin Sanomien haastattelussa Köyliön kunnanvaltuuston puheenjohtaja oli valmis luovuttamaan ”Lallin jälkeläisenä” oman dna-näytteensä tutkijoiden käyttöön.

Kunnanjohtaja puolestaan ilmoitti, että Heikkilän tutkimustulokset vaativat katolisen kirkon kannanoton, eivätkä köyliöläiset suinkaan aio vielä pukeutua säkkiin.

”Me päinvastoin alamme hioa kirveitämme”, hän uhosi.

”Kaikki tämä tietysti alleviivasi jännällä tavalla sitä, kuinka tärkeistä asioista puhumme, kun puhumme menneisyydestä. Identiteettimme ja nykyisyytemme rakentuvat menneisyydestä otetuille rakennuspalikoille”, Heikkilä sanoo seitsemäntoista vuotta myöhemmin.

Hänen sanaansa lienee syytä luottaa.

Heikkilä on yksi Suomen merkittävimpiä keskiajantutkijoita, Suomen varhaisimman kirjallisen kulttuurin tutkimuksen uranuurtaja ja kansainvälisestikin vaikuttavan uran tehnyt tieteentekijä.

Helsingin yliopistossa Heikkilä on toiminut lukuisissa viroissa 1990-luvun lopulta lähtien. Tutkijantyönsä ohella hän on johtanut Suomen vanhinta ulkomaista tiedeinstituuttia Rooman Villa Lantessa ja kirjoittanut liudan palkittuja historiateoksia.

Kirkkohistorian professoriksi hänet nimitettiin vuonna 2019.

Heikkilä sanoo elävänsä unelmaansa.

”Totta kai tämä on makein ammatti, mitä voin kuvitella. Tutkiminen on yksinkertaisesti niin superkivaa ja jännittävää, että välillä polvet notkahtavat, kun löytää jotain uutta huikeata aineistoa.”

Henkilökohtainen mielihyvä ei ole silti ainut syy tutkijanuralle. Heikkilä sanoo, että historiantutkimuksella on myös tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. Katsomalla menneeseen voimme ymmärtämään nykyisyyttä.

”Ihmistieteet, kuten historiantutkimus, ovat tieteen suuressa puussa sitä tutkimuksen haaraa, joka keskittyy juuri sen ymmärtämiseen, mitä on olla ihminen ja miten tulemme parhaalla tavalla toimeen toistemme kanssa”, Heikkilä kuvailee.

Heikkilän mielestä Suomessa vallitsee väärä mielikuva siitä, että olisimme pelkästään kovien tieteiden suurvalta. Hän sanoo kotimaisen humanistinen tutkimuksen olevan korkeatasoista ja kansainvälisessä vertailuissa lähellä maailman huippua. Asiasta ei vain jostain syystä huudella.

Ehkä olisi syytä.

Heikkilä sanoo seuranneensa hämmentyneenä, miten paljon tiedon arvostus on viime vuosikymmenien aikana romahtanut. Humanistisia tieteenaloja on kritisoitu julkisessa keskustelussa, ja niiden rahoitusta on leikattu pitkin 2000-lukua. Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa.

”Se on todella lyhytnäköistä toimintaa”, Heikkilä sanoo.

”Moni ajattelee, että tutkimustieto olisi vain mielipide. Sitähän se ei todellakaan ole. Tiede edustaa ihmiskunnan pisimmälle hioutunutta ymmärrystä siitä, keitä me olemme, missä me olemme ja miten maailmassa kannattaa olla. Olisi traagista, jos meidän aikanamme tulisi taantuma jatkuvassa kehityksessä.”

Heikkilän omalla tutkijanuralla avaintekijä on ollut monitieteisyys.

Vuonna 2005 ilmestynyttä Pyhän Henrikin legenda -teosta varten Heikkilä kehitti yhdessä tietojenkäsittelytieteilijä Teemu Roosin kanssa RHM-algoritmin, jonka avulla pystyttiin rekonstruoimaan vuosisatoja vanhojen tekstien kopioimissuhteita.

Viime vuosina hän on ollut tekemässä dna-tutkimusta keskiaikaisten pergamenttifragmenttien parissa ja kehitellyt yliopiston ”elektronimikroskopian gurujen” kanssa menetelmää, jolla pystyy näkemään, mitä kirjansivuja ihmiset vuosisatoja sitten mieluiten lehteilivät.

Lalliakaan hän ei ole unohtanut. Heikkilä kertoo saaneensa juuri valmiiksi teoksen, jossa seurataan Lalli-hahmon poukkoilevaa muutosta väkivaltaisesta luuserista juhlituksi kansallissankariksi.

Tietämättömyyttä ja perifeerisyyttä edustaneesta hahmosta kuoriutui 1800-luvun nationalismin aallokoissa ikiaikaisen suomalaisuuden ja periksiantamattomuuden symboli.

Kun Yleisradio järjesti vuonna 2004 äänestyksen suurimmasta suomalaisesta, sijoittui Lalli sijalle 14. Taakse jäivät muiden muassa Väinö Linna, Paavo Nurmi, J. K. Paasikivi ja J. V. Snellman.

Heikkilä naurahtaa.

”Eli kovaa menee Lallilla edelleenkin. Tavalla tai toisella meissä jokaisessa asuu pieni Lalli.”