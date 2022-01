Suureellisista kappaleista tunnettu laulaja oli kuollessaan 74-vuotias.

Laulaja Meat Loaf on kuollut 74-vuotiaana. Yhdysvaltalainen muusikko kuoli torstaina. Asian vahvisti Deadline-lehdelle perheen puolesta Meat Loafin agentti.

Meat Loafin vaimon, kahden tyttären ja ystävien kerrottiin saaneen viettää aikaa kuolinvuoteella. Kuolinsyytä ei ole kerrottu.

Laulajan virallisella Facebook-sivulla on julkaistu tiedote, jossa perhe kiittää kaikkia muistajia, kun ”elämme läpi surun, joka on syntynyt tämän inspiroivan artistin ja kauniin miehen menetyksestä”.

Viestin lopussa on kehotus: ”Don't ever stop rocking”, älkää koskaan lopettako rokkaamista.

Marvin Lee Aday syntyi Dallasissa Teksasissa vuonna 1947 gospel-laulajaäidin ja alkoholisoituneen myyntimiehen ainoaksi lapseksi. Hän alkoi käyttää musiikkiurallaan jalkapallovalmentajalta saamaansa pilkkanimeä Meat Loaf, lihamureke.

Meat Loaf myi urallaan yli sata miljoonaa levyä. Hänet tunnetaan suureellisista Bat Out of Hell -levyistään. Vuonna 1977 ilmestynyt ykkösosa on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä levyistä. Sitä on myyty yli 40 miljoonaa levyä.

Meat Loafilla ja säveltäjä Jim Steinmanilla oli vaikeuksia löytää levy-yhtiötä julkaisemaan rockoopperaansa, mutta levystä tuli lopulta tapaus ja sitä on jatkettu muun muassa musikaaliversiolla.

Meat Loaf ja Jim Steinman New Yorkissa vuonna 1977. Steinman kirjoitti laulut Bat Out of Hell -albumille ja säilyi Meat Loafin yhteistyökumppanina myös tulevina vuosina.

Vuoden 1993 jatko-osalevy Bat Out of Hell II: Back Into Hell sisälsi Meat Loafin isoimman hitin I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), joka nousi kymmenissä maissa listakärkeen.

Meat Loaf näytteli kymmenissä elokuvissa kuten Fight Clubissa ja Wayne's Worldissa. Usein hän sai vähän koomisten sivuhahmojen rooleja.

Eniten fanien huomiota on saanut oudon Eddien rooli The Rocky Horror Picture Show -musikaalielokuvassa. Meat Loaf esiintyi jo kauhumusikaalin yhdysvaltalaisessa teatteriversiossa vuonna 1974, jonka menestys vauhditti kulttiseurannan saaneeseen elokuvaan vuonna 1975.

Meat Loaf esiintyi Bat Out of Hell -kiertueella laulaja Karla DeViton kanssa tammikuussa 1978.

Meat Loaf yritti uusia suuren menestyksensä vielä kolmannen kerran vuoden 2006 levyllä Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose, mutta joutui perumaan kiertueen keikkoja ääniongelmien takia.

Helsingin Sanomat kertoi vuonna 2008, kuinka artisti suhtautui vanhaan maineeseensa diivana, kun hän esiintyi Helsingin jäähallissa.

”Kuten lihamurekkeeksi itseään kutsuvalta mieheltä voi odottaa, kevennettiin konsertin tunnelmaa myös runsaalla huumorilla. Esimerkiksi vanhempaan materiaaliin siirryttäessä Meat Loaf teki pilaa vanhenemisestaan hakemalla päähänsä nuoruusvuosiensa leijonanharjaa muistuttavan peruukin.”

Viimeisinä vuosinaan Meat Loaf kärsi selkäleikkausten aiheuttamista kivuista. Laulaja sai julkisuutta yhteiskunnallisilla näkemyksillään. Hän väitti esimerkiksi, että ilmastoaktiivi Greta Thunberg on aivopesty. Donald Trump -faniutensa hän toi esiin jo vuonna 2011 Diili-ohjelmassa, jossa hän kehotti Trumpia hakemaan Yhdysvaltojen presidentiksi.

Meat Loaf esiintymässä Dortmundissa Saksassa vuonna 2019.

Artistin viimeiseksi, yhdenneksitoista albumiksi jäi vuonna 2011 julkaistu Hell in a Handbasket.

Hänen päämääränsä oli julkaista vielä uusi albumi, jota hän työsti Jim Steinmanin kanssa. Steinman kuoli huhtikuussa 2021. Marraskuussa Meat Loaf kertoi Facebookissa, kuinka äänitykset ovat jälleen käynnissä.

”Tämä on niin jännittävää”, Meat Loaf kirjoitti isoilla kirjaimilla.