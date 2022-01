Porissa voi kokea ensi kertaa Suomessa kahden kansainvälisesti kiinnostavan taiteilijan yksityisnäyttelyt.

Pori

Japanilaisen Mari Katayaman valokuvat hätkäyttävät ja vangitsevat katseen Porin taidemuseossa. Omakuvassa nuori kaunis nainen rannalla on kuin mallinukke tai jokin myyttinen taruolento lonkeromaisine tekoraajoineen.

Katayaman elämä kietoutuu hänen taiteeseensa. Hänellä oli syntyessä raajojen epämuodostuma, ja hänen molemmat jalkansa amputoitiin hänen ollessaan yhdeksänvuotias. Omakuvissa hän esiintyy tekoraajojen ja monenlaisten esineiden ympäröimänä.

Porin taidemuseossa avautui perjantaina kaksi yksityisnäyttelyä kahdelta kiinnostavalta kansainväliseltä taiteilijalta: Katayamalta ja Eva Koťátkoválta. Kummallekin yksityisnäyttely on ensimmäinen Suomessa. Kumpikin on uransa keskivaiheilla, saavuttanut jo runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä ja syntynyt 1980-luvulla.

Teemoissakin tuntuu olevan jotakin samaa. Katayama ompelee itselleen tekoraajoja kankaasta. Koťátková puolestaan toteutti työpajassa koululaisille heidän vaatteistaan eräänlaisen toisen ihon, jolla on taianomaisiakin ominaisuuksia. Takit saivat suita ja silmiä, kyvyn nähdä seinänkin lävitse.

Eva Kotátková: Room for Restoring Empathy. Koululaiset saivat työpajassa vaatteestaan ”toisen ihon”, jonka kautta he saattoivat ilmaista mielipiteitään ja unelmiaan.

Mari Katayama: Shell.

Vahva läsnäolo

Näyttelyiden kuraattoreita ovat Luigi Fassi ja Porin taidemuseon vs. museonjohtaja Anni Venäläinen. Fassi kuvailee Mari Katayaman mielikuvituksen ytimeksi kehon kuvitteellisia muodonmuutoksia. Puuttuvat raajat ovat saaneet taiteilijan tutkimaan identiteettiään voimakkaiden valokuvien kautta, luomaan vartaloonsa lisäyksiä todellisilla proteeseilla ja mielikuvituksellisilla käsitöillä.

Kuviin syntyy jännite siitä, millaisena katsoja odottaa näkevänsä ihmisruumiin. Katayama haastaa käsityksiä vammaisuudesta ja kauneudesta.

”Mielestäni hänen kuvansa kyseenalaistavat sen, mitä tarkoittaa normaalisti toimiva keho. Sellaista ei ole olemassakaan, sillä jokainen keho on erilainen”, Fassi sanoo.

Lavastetut huoneet

Katayaman valokuvia on ollut aiemmin näyttelyssä muun muassa Venetsian biennaalissa vuonna 2019.

”Ihmiset eivät kyenneet lähtemään huoneesta, sillä he olivat niin lumoutuneita vahvasta läsnäolosta näissä valokuvissa. Sitä oli vaikuttavaa seurata. Sama tapahtuu kaikkialla, missä ne ovat esillä”, Fassi toteaa.

Katayama on lavastanut itsensä erilaisiin huoneisiin kuin nukeksi tai eläväksi veistokseksi ympärillään muun muassa pitsiä, kimallusta, nukkeja, simpukoita ja lasipurkkeja.

Anni Venäläisestä kiinnostava osa Katayaman teoksia ovat hänen taidokkaat käsityönsä. Taiteilija on tehnyt muun muassa suuren, kätensä mallisen tyynyn ja painattanut sen kangaspintaan myös valokuviaan. Lavastetut huoneet ovat kuin pienoismaailmoita tai valtavia kuoria, jotka taiteilija on luonut suojakseen.

Eva Koťátková: Room for Restoring Empathy (yksityiskohta)

Eva Koťátková: Error (ykistyiskohta)

Empatiaa kouluun

Fassi huomauttaa, että taiteilijan elämäntarina on tärkeä avain myös Eva Koťátkován teoksiin. Taiteilija syntyi kommunistisessa Tšekkoslovakiassa vuonna 1982. Hänen taideteoksissaan toistuu lapsuuden käsittely sekä jännite itseilmaisun ja yhteiskunnan asettamien roolivaatimusten välillä.

Esimerkiksi lapsi haluaa kokea erilaisia asioita ja ilmaista itseään, mutta koululaitoksella on sääntönsä, rajoituksena ja sosiaalinen kontrollinsa. Lapsi rakentaa identiteettiään tässä ristipaineessa.

Room for Restoring Empathy -installaatio on syntynyt työpajan pohjalta. Lapset osallistuivat tuomalla oman vaatekappaleensa. Yhdessä taiteilijan kanssa niistä syntyi eräänlaisia olentoja silmineen, suineen, lonkeroineen ja nokkineen.

Anni Venäläinen huomauttaa, että taiteilija on ollut kiinnostunut brasilialaisen Paulo Freiren kehittämästä sorrettujen pedagogiikasta. Freire korosti oppilaan omaa aktiivisuutta tiedon tuottajana, ja taiteilija on luonut teoksia, joiden tekoon lapset ovat osallistuneet. Vaatteita muokkaamalla lapset pääsivät ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan.

Eva Koťátková: Error. Taiteilijalla on useita tämäntyyppisiä teoksia, joissa hän käyttää vanhoista biologian ja maantiedon oppikirjoista leikattuja kuvia.

Venäläinen toteaa, että opettajiakin vahvemmin lapsiin vaikuttavat ikätoverit.

”Kouluympäristö on tavallaan lasten jatkuva taistelukenttä, jossa ratkaistaan, kuka nousee luokan johtohahmoksi ja kuka jää ulkopuolelle. Jos tulee kouluun vaikka vain vääränlainen hattu päässä, voi päätyä ulkopuoliseksi. Koulu on siis myös pelottava ympäristö. Tässä on pyritty tuomaan lapset yhteen ja luomaan luottamusta ja empatiaa heidän välilleen”, Venäläinen toteaa.

Porin taidemuseon suurimmat näyttelytilat ovat yhä pois käytöstä. Kahdelle soolonäyttelylle on saatu tilaa sen ansiosta, että kahvila muutettiin tilapäisesti näyttelytilaksi. Yleisörajoitusten takia taidemuseon tiloihin otetaan tällä hetkellä yleisöä enintään 20 henkeä samanaikaisesti.