Marko Hautala: Kuolleiden valssi. Tammi 2022. 229 s.

Vaasalaiskirjailija Marko Hautala (s. 1973) on Suomen tunnetuimpia kauhukirjailijoita, joka on saanut lukijoita myös ulkomailta. Hautalan romaaneja on käännetty muun muassa englanniksi, saksaksi ja italiaksi.

Uunituore Kuolleiden valssi on 20 vuotta julkaisseen kirjailijan ensimmäinen novellikokoelma.