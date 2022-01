Kuraattori Marjo Heinon oma suosikkitila Merikasarmissa on tämä aula, johon on sijoitettu kaksi Pekka Hepoluhdan maalausta. Design-valaisimien ja maalauksen aiheen muoto ja värimaailma sopivat yhteen täydellisesti. Hepoluhta maalaa usein asetelmia, joissa on vain yksi esine, kuten kultalautanen.