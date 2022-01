Eurajoella ja Raumalla kuvattu dokumentti palkittiin Intiassa

Palkitussa dokumentissa seurataan Timo Metsäjokea työssä joulupukkina.

Eurajoki

Eurajokelaislähtöisen Timo Metsäjoen dokumentti Jouluntuoja on voittanut Intiassa elokuvafestivaaleilla dokumenttisarjan pääpalkinnon. Dokumentti palkittiin Cineaste International Film Festival of India (CIFFI) -festivaaleilla Delhissä. Metsäjoki on tehnyt dokumentin yhdessä Jyri Huhtalan kanssa, ja sitä on esitetty lukuisilla kansainvälisillä festivaaleilla.

Jouluntuoja sai ensi-iltansa Raumalla Blue Sea Film Festivaleilla elokuussa 2019. Dokumentti seuraa Metsäjokea joulupukin työssä jouluaattona Eurajoella ja Raumalla. Filmille ikuistui myös joulupukkien yhteinen saunailta.

”Ei Big in Japan, kuten Alphaville lauloi, vaan big in Bollywood! En suuremmin välitä taiteella kilpailemisesta, mutta onhan tämä aivan huikeaa voittaa Intian kokoisessa maassa Delhissä leffafestareilla dokkarisarja. Tällaiset voitot ja kansainväliset maininnat avaavat aina uusia ovia ja mahdollisuuksia. Ilmeisesti onnistuimme Jyrin kanssa tuomaan arvovaltaiselle raadille jotain uutta ja yllättävää”, Metsäjoki kommentoi tiedotteessa.

Metsäjoki tunnetaan Satakunnassa etenkin Blue Sea Film Festivalin tuottajana ja näyttelijänä useiden teattereiden lavoilta. Hän viimeistelee parhaillaan taiteen maisterin opintojaan Lapin yliopistossa ja työstää Eurajoen Kuivalahdelle sijoittuvaa pitkää kuunnelmaa.

