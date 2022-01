Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Tanssi

Tiktokissa leviää nyt huippusuosittu shuffle-tanssi – 10 vuotta shufflea harrastanut Markus Kuusinen ennustaa hittitanssista seuraavaa hiphopia

Shuffle on näyttävä ja vauhdikas tanssityyli, joka on juuri nyt valtavan suosittua erilaisten Tiktok-videoiden ansioista. Markus Kuusinen on shufflannut jo monta vuotta – konkarin neuvoilla pääset uppoutumaan mukaan trenditanssin imuun.

Markus Kuusinen tanssii mielellään, mutta myöntää valitsevansa paikan sen mukaan, ettei siellä ole ruuhkaa tai Kuusisen tanssi häiritse muita. ”Tässä vähän paistaa suomalainen mentaliteetti, että kehtaako tai mitä jos joku näkee.”