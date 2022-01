Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Maamerkit

Onko tässä Porin hienoin veistos? Porilainen Risto Jokisuo muistelee, kuinka hän muurasi 12 000 tiilen taideteosta taiteen supertähden ohjeiden mukaan

Per Kirkebyn Porin portti ei jätä kylmäksi. Toisille se on kaupungin julkisista taideteoksista hienoin, mutta on sitä haukuttu ympäristön rumentajaksikin.

81-vuotias Risto Jokisuo oli aikoinaan vastaavana muurarina muuraamassa Per Kirkebyn tiiliveistosta, Porin porttia. ”Siinä se seisoo vieläkin tukevasti jaloillaan”, hän totesi. Ja miksei seisoisi, sillä veistoksen perustukset tehtiin aikoinaan yhtä vahvoiksi kuin omakotitalon.

Pori Taiteen kansainvälinen supertähti ja porilainen muurari kilistivät Kaupungintalolla lasejaan yhteen. Muurari Risto Jokisuo muurasi reilut 28 vuotta sitten Porin portti -veistoksen Eteläpuistoon tanskalaisen taiteilijan Per Kirkebyn antamien ohjeiden mukaan.