Porin Dire Straits -tribuuttikonsertti siirtyy huhtikuulle – kiertue kokenut kovia jo aikaisemmin

Michael Jacksonin ja The Eaglesin musiikkia sisältävät vastaavat konsertit ovat yhä Promenadikeskuksen tapahtumakalenterissa.

Brittiyhtye Dire Straits Experiencen tammikuulle suunniteltu Porin-konsertti siirtyy kiristyneiden koronarajoitusten vuoksi huhtikuulle. Uusi konserttipäivä on 25. huhtikuuta. Paikka on Promenadikeskus.

Kokoonpanon pieni Suomen-kiertue on kokenut kovia jo aikaisemmin.

Alun perin konsertit oli tarkoitus järjestää lokakuussa 2020. Koronapandemian takia ne siirrettiin ensin toukokuulle 2021 ja sen jälkeen tammikuulle 2022, josta se siirtyvät nyt taas. Kaksi muuta konserttia ovat Tampereella ja Helsingissä.

Jo ostetut liput käyvät huhtikuun uusille konserttipäiville sellaisenaan.

Jos uusi konserttipäivä ei sovi asiakkaalle, lipun voi palauttaa 25. maaliskuuta mennessä. Lippujen palautusohjeet löytyvät lipunmyyjän nettisivuilta.

Promenadikeskuksen tapahtumakalenteriin on merkitty lähiviikoille myös kaksi muuta tribuuttikonserttia. Michael Jacksonin musiikkia on tämänhetkisen tiedon mukaan luvassa perjantaina 7. tammikuuta ja The Eaglesin hittejä lauantaina 22. tammikuuta.

Näihin konsertteihin liittyvistä muutoksista ei ole tullut tietoa ainakaan toistaiseksi.