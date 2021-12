Ykkösosan tapaan Sing-animaation jatko-osa pursuaa biittiä ja hittiä hitin perään.

Sing 2. Ohjaus Gareth Jennings. Rooleissa: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Bobby Cannavale, Halsey, Pharrell Williams, Letitia Wright, Eric Andre, Chelsea Peretti, Bono.

Suomenkielisinä ääninä: Sami Uotila, Taisto Oksanen, Anna-Maija Tuokko, Jon-Jon Geitel, Antti LJ Pääkkönen, Armi Toivanen, Yasmine Yamajako, Pate Mustajärvi, Jaakko Saariluoma, Sami Hedberg, Michael Monroe. 110 min. K7. ★★★

Hyvät naiset ja herrat, Buster Moon on palannut! Viihdemaailman sinnikkäin koala tuli tutuksi muutaman vuoden takaisessa hyvän mielen animaatiomusikaalissa Sing.

Jatko-osassa Sing 2 Buster ja musikaalikärpäsen puraisemat eläinkamunsa sukeltavat yhä syvemmälle showbisnekseen. Omalla teatterilla pyyhkii ihan kohtalaisesti, mutta kunnianhimo ja isojen lavojen nälkä kasvaa syödessä. Alan mekka, Redshore City ja viihdemaailman säälimätön portinvarija Jimmy Crystal odottavat. Kuten make it or break it -tarinoissa aina, parrasvalojen katveessa vaanii raadollinen todellisuus.

Jotta Buster ja kaverit voisivat saada oman musikaalispektaakkelin, on Busterin houkuteltava itse Clay Calloway, mystinen stara, mukaan produktioon. Ainoa ongelma on, että erakoitunut tähti on linnoittautunut kartanoonsa eikä kaipaa huomiota.

Itse tarinassa on lopulta melko vähän villoja, mutta onneksi musiikki pitää huolen katsojan viihdyttämisestä. Ykkösosan tapaan Garth Jenningsin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva pursuaa biittiä ja hittiä hitin perään.

Paljon on kiinni rytmityksestä, ja luojan kiitos se toimii. Pahimmillaan jälki voisi olla kuin rikkinäisen, sinne tänne hyppivän jukeboksin äärellä. Musiikkipätkät asettuvat kuitenkin tarinan täytteeksi mallikkaasti.

Suomenkielisiin äänirooleihin on kiinnitetty laulutaitoisia tähtiä alkuperäisversion malliin: on Anna-Maija Tuokkoa ja Michael Monroeta ensimmäisessä dubbausroolissaan. Bonon esittämän Callowayn korvaa komeasti itse Ikurin turpiini, Pate Mustajärvi. Heidän soolojaan kuuntelisi jopa alkuperäisiä mieluummin.

