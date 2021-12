Oscar-kisassa oli mukana myös toinen suomalaiselokuva, Somalian ehdokas Guled & Nasra, joka ei päässyt kilpailemaan Oscarista.

Suomen ehdokas Hytti nro 6 on päässyt mukaan kisaamaan ei-englanninkielisen elokuvan Oscar-palkinnosta. Yhdysvaltain elokuva-akatemia valitsi Juho Kuosmasen ohjauksen mukaan kilpailuun 14 muun elokuvan kanssa.

Ei-englanninkielisten eli kansainvälisten elokuvien sarjassa ovat mukana pitkät, yli 40 minuuttia kestävät elokuvat, jotka on tuotettu Yhdysvaltain ulkopuolella ja joissa dialogista valtaosa tapahtuu jollain muulla kuin englannin kielellä.

Hytti nro 6 nostettiin monissa ennakkoveikkauksissa mahdollisten Oscar-kisaajien joukkoon. Englanniksi nimellä Compartment No. 6. tunnettu junadraama sai laajan levityssopimuksen Yhdysvaltoihin.

Hytti nro 6 voitti kesällä Cannesin elokuvajuhlilla kakkospalkinnon ja syksyllä Jerusalemin elokuvafestivaalien pääpalkinnon.

Lisäksi elokuva kilpailee suomalaisittain harvinaisesti yhdysvaltalaisista Golden Globe -palkinnoista.

Suomella oli poikkeuksellisesti kaksi kilpailijaa kisassa, johon yhteensä 93 maata lähetti ehdokkaansa.

Suomalaiselokuvaa Guled & Nasra ei kelpuutettu kisaamaan Somalian edustajana ei-englanninkielisten elokuvien sarjaan. Draama oli Somalian ensimmäinen edustusteos Oscar-kisassa.

Somalinkielinen elokuva on kuvattu Djiboutissa. Työryhmä oli monikansallinen ja päätuotantoyhtiö oli helsinkiläinen Bufo. Ohjaajana ja käsikirjoittajana on suomensomali Khadar Ahmed. Haudankaivajan perheestä kertovan draaman englanninkielinen nimi on The Gravedigger’s Wife.

Guled & Nasra on saanut paljon kansainvälistä huomiota, kuten useita African Movie Academyn jakamia palkintoja afrikkalaiselokuville.