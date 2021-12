Tänä syksynä viihdesivusto Entertainment Weekly listasi kaikki tänä vuonna amerikkalaisilla kaapelikanavilla ja suoratoistopalveluissa julkaistavat jouluelokuvat. Lopputulos: 146 elokuvaa.

BBC:n tekemien laskelmien mukaan elokuvia, joiden nimessä on sana joulu, on vieläkin enemmän: vuonna 2021 niitä ilmestyy yli 200. Luku on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.

Syynä jouluelokuvien suosioon saattaa olla koronapandemia, arvelee elokuvakriitikko Caroline Hainer SVT:lle. Katsojien puolelta nyt kaivataan erityisesti jouluelokuvien tuttua ja turvallista kaavaa, ja tekijöiden työtä helpottaa se, että jouluelokuvat ovat kohtalaisen helppoja ja halpoja tehdä.

Suomessa eivät yhdysvaltalaiset kaapelikanavat GAC, Hallmark tai Lifetime ole toistaiseksi saaneet jalansijaa, joten täällä nähtävät uudet jouluelokuvat ovat suurilta osin Netflixin tuotantoa.

Disney+ luottaa pääosin vanhempaan tuotantoonsa, ja vanhempia jouluelokuvia näkee Suomessa myös muun muassa C Morella, Amazon Primella ja Yle Areenassa.

Kokosimme katsauksen suoratoistopalveluiden tämän vuoden uusista jouluelokuvista.

Uusien jouluelokuvien ykköseksi nousee sekä arvostelujen että katsojamäärien perusteella marraskuun lopussa julkaistu Poika nimeltä Joulu (A Boy Called Christmas), joka oli pian ilmestymisensä jälkeen yksi Netflixin suosituimmista elokuvista. Gil Kenanin ohjaama elokuva on osittain Suomen Lapissa kuvattu suurtuotanto, jota tähdittävät muun muassa Maggie Smith ja Sally Hawkins.

Maggie Smith on tarinaa kertova Ruth-täti elokuvassa Poika nimeltä Joulu.

Elokuvassa Maggie Smithin esittämä Ruth-täti kertoo lapsille tarinaa suomalaisesta Nikolas-pojasta (Henry Lawfull), jonka isä lähtee mystiselle työmatkalle pohjoiseen. Nikolas lähtee isänsä perään ja löytää Tonttuvaaran, josta hänen kuollut äitinsä on kertonut. Elokuva perustuu brittikirjailija Matt Haigin samannimiseen kirjaan, jonka Sarianna Silvonen suomensi 2016 (Aula & Co).

Elokuva vilisee isolla rahalla tehtyjä, näyttäviä ja hellyttäviä tietokoneanimaatioita, kuten Nikolaksen puhuva Miika-hiiri. Tädin kertomaan tarinaan punoutuu mukaan useimpien jouluun ja joulupukkiin liitettyjen mielikuvien alkuperä, lentävästä porosta savupiipun kautta kulkemiseen.

Tällä hetkellä elokuva on Netflixin Suomen katsotuimpien listalla kuudentena.

Lastenelokuvat ovat jouluisin ymmärrettävän kovassa suosiossa – mutta niin on myös omaan lapsuuteen palaaminen. Aina ei nostalgia kuitenkaan tarjoa toivottua lopputulosta.

Disney+ julkaisi yhden tämän vuoden parjatuimmista elokuvista, 1990-luvun Yksin kotona -klassikkoelokuvien uusintaversion Yksin kotona – Oma koti kullan kallis (Home Sweet Home Alone).

”Kuka tässä on todellinen uhri? Yleisö”, todetaan The New York Timesin arviossa elokuvasta. ”Mikey Dayn ja Streeter Seidellin käsikirjoitus on suunnattu nostalgikoille, ei lapsille.” Dan Mazerin ohjaamassa elokuvassa 10-vuotias Max Mercer (Archie Yates) unohtuu yksin kotiin, kun loppuperhe suuntaa kohti Japania.

Rotten Tomatoes -sivustolla kriitikoista 16 prosenttia piti elokuvasta, ja yleisöstä vain 12 prosenttia.

James Christmas (Kelsey Grammer) lastensa ympäröimänä Yllätysten sukujoulu -elokuvassa.

Eräänlaiseen nostalgiaan nojaa myös Netflixin komediaelokuva Yllätysten sukujoulu (Father Christmas is Back), sillä yhdessä elokuvan pääosassa on psykiatri Frasierina 1990-luvulla tunnetuksi tullut Kelsey Grammer. Elokuvassa Grammer esittää kauan kadoksissa ollutta isää, joka palaa jouluksi kinastelevien lastensa luokse perheen sukukartanoon. Elokuvassa nähdään myös muun muassa Monty Pythoneista tuttu John Cleese sekä Elizabeth Hurley.

Rotten Tomatoesilla yleisö on innostunut elokuvasta vain 9 prosentin verran: kritiikkejä Yllätysten sukujoulusta ei juuri ole kirjoitettu.

Onnistuneempaa nostalgiaa edustaa HBO Maxin 8-bit Christmas, joka sijoittuu ”joko vuoteen 1987 tai 1988”, kuten lapsuuttaan muisteleva kertoja Jake (Neil Patrick Harris) ilmoittaa. Vanhempi Jake kertoo muistojaan tyttärelleen (Sophia Reid-Gantzert), joka kärttää joululahjaksi omaa puhelinta.

Kevin Jakubowskin käsikirjoittamassa ja Jakubowskin samannimiseen romaaniin perustuvassa elokuvassa nuorempi Jake Doyle (Winslow Fegley) on ystävineen päättänyt saada uuden Nintendo Entertainment Systemin jouluksi. 1980-luvulla kasvaneelle elokuva tarjoaa kahmalokaupalla nostalgista silmäkarkkia – ja muistoja linttaan astutuista, märistä toppasaappaista.

Michael Dowsen ohjaama elokuva on ”lämminhenkinen ja virkistävän rehellinen lomaelokuva”, määrittelee The New York Timesin kritiikki.

Romanttiset joulukomediat ovat oma, vahva perinteensä, ja niitä riittää myös tänä jouluna. Valtavan suosittu romanttinen Love Actually (2003) on viime vuosina herättänyt keskustelua ongelmallisilla sukupuoliasetelmillaan, mutta Netflix luottaa yhä sen suosioon. Tuore romanttinen joulukomedia Love Hard on nimittäin kerännyt siitä runsaasti inspiraatiota.

Natalie Bauer (Nina Dobrev) ja Josh Lin (Jimmy O. Yang) viettävät joulua Love Hard -elokuvassa.

Elokuvassa Los Angelesissa asuva toimittaja (Nina Dobrev) kirjoittaa työkseen juttuja epäonnisesta rakkauselämästään, ja päättää yllättää deittisovelluksessa tapaamansa täydellisen kumppanin lentämällä jouluna tämän luokse maan toiselle puolelle New Yorkiin. Perille päästyään hän huomaakin tulleensa huijatuksi.

Joidenkin katsojien mukaan myös Love Hard tosin sisältää varsin ongelmallisen juonenkäänteen.

Menestyskirjailija Sophie Brown (Brooke Shields) ja linnan omistaja (Cary Elwes) tanssivat joulua Linna jouluksi -elokuvassa.

Visuaalinen näyttävyys on oma osansa jouluelokuvien maailmaa. Jouluromantiikka yhdistyy linnaromantiikkaan Netflixin Linna jouluksi (A Castle For Christmas) -elokuvassa, jossa amerikkalainen menestyskirjailija Sophie Brown (Brooke Shields) pakenee tuoreimman kirjansa herättämää kuohuntaa Skotlannin Dunbariin, jonka linnassa hänen isovanhempansa ovat työskennelleet.

Skotlannissa kirjailija päättää ostaa myynnissä olevan linnan, mutta linnan omistaja, jääräpäinen herttua Myles (Cary Elwes) ei haluaisi luopua lapsuudenkodistaan.

Linna jouluksi nousi pian ilmestymisensä jälkeen Netflixin katsotuimpien kärkeen maailmanlaajuisesti. Katsojat eivät kuitenkaan ole olleet elokuvasta aivan yksimielisiä, ja Twitterissä moni on laskenut sen kategoriaan ”niin huono että se on hyvä”.

Linnojen ja joulun yhdistelmään luottaa myös muun muassa Netflixin Kuninkaallinen vaihtokauppa 3, jossa Vanessa Hudgens palaa kolmoisrooliinsa.

Perinteisesti joulun romanttiset komediat ovat olleet hyvinkin keskittyneitä valkoisiin heterosuhteisiin, mutta tänä vuonna Netflix antaa ainakin osittain toisenlaisen vaihtoehdon. Single All the Way -elokuvassa Peter (Michael Urie) pyytää parasta kaveriaan Nickiä (Philemon Chambers) esittämään poikaystäväänsä jouluvierailulla perheen luo, mutta suunnitelmat muuttuvat, kommelluksia ja ihastumista tapahtuu.

Peter (Michael Urie), Sandy-täti (Jennifer Coolidge) ja Nick (Philemon Chambers) elokuvassa Single All The Way.

Elokuvassa on mukana myös The White Lotus -sarjassa ihastuttanut Jennifer Coolidge draamaa rakastavan tädin roolissa. Single All the Wayn kritiikissä The Guardianissa kuitenkin todetaan elokuvan olevan vain yksi esimerkki siitä, että Netflixille jouluelokuvissa laatua tärkeämpää on määrä.

Myös Single All the Way on löytänyt Suomessa katsojansa: se on tällä hetkellä katsotuimpien listalla yhdeksäntenä.

Tulossa on vielä esimerkiksi Netflixin ensimmäinen nigerialainen jouluelokuva, A Naija Christmas, joka julkaistaan 16. joulukuuta. Kunle Afolayan ohjaamassa komediaelokuvassa kolme veljestä yrittää toteuttaa sairaan äitinsä toiveen ja tuoda tälle joulupäiväksi näytille kumppanit – joita heillä ei ole.