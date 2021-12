Emma-ehdokkuuksissa on useampi linkki Satakuntaan

Porilainen Tuomas Keskimäki on sanoittaja Korpiklaani-yhtyeessä, jonka albumi Jylhä on Emma-ehdokas Vuoden metalli -kategoriassa.

Pori

Tiistaina julkaistuissa Emma-ehdokkuuksissa on useampi linkki Satakuntaan – ainakin, kun esiintyjien juuret otetaan huomioon.

Metallialbumien sarjassa on ehdolla Korpiklaanin helmikuussa julkaistu levy Jylhä. Korpiklaanille tekee sanoitukset porilainen runoilija ja muusikko Tuomas Keskimäki.

Vuoden musiikkivideo -kategoriassa kisaa kaksikin videota, joiden ohjaajaksi on nimetty Kaverikarim. Hän on porilaislähtöinen Karim Saheb. Ehdolla olevat musiikkivideot ovat Gasellien Tilanne pääl sekä Mikael Gabrielin Tokio. Saheb on ohjannut musiikkivideoita myös muun muassa Sannille, Benjamin Peltoselle ja View’lle.

Vuoden etnoalbumi -ehdokkaana on Suistamon Sähkön albumi Varokaa! Hengenvaara. Yhtyeessä on mukana raumalaislähtöinen muusikko Eero Grundström, joka esiintyi juuri Porissa Validi Karkia -klubilla sunnuntaina Aija Puurtinen & Brooklynin Satu -kokoonpanossa.

Emma-gaalan ehdokkaat julkistettiin tiistaina. Eniten ehdokkuuksia saivat Ellinoora, Gasellit, Haloo Helsinki! ja Viivi, joista kukin on ehdolla viidessä kategoriassa. Emma-gaala järjestetään Hartwall-areenalla 5.2.2022.