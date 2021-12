Joulufiilistä: Cygnaeuksen musiikkiluokkalaiset esittävät upean jazzhenkisen joululaulun – katso video

Pori

Cygnaeuksen koulun 5. musiikkiluokka laulaa ja soittaa hienon version tutusta joululaulusta Joulupukki matkaan jo käy. Videolle tallentui, kun iloiset ja innokkaat, välillä myös totisen keskittyneet koululaiset äänittivät omia osuuksiaan.

Cygnaeuksen koulun musiikkiluokat tekevät kolmatta vuotta yhteistyötä Palmgren-konservatorion kanssa. Tämä video syntyi 5. luokan Palmgren-tunneilla, joita vetää konservatoriolla opettava Tommi Kolunen. Jazzhenkinen sovitus ja taustat ovat Kolusen. Lapset osallistuivat laulamalla, soittamalla omia instrumenttejaan ja osallistumalla nauhoittamiseen.

Kolunen kertoo, että päätti tehdä joululaulusta jatsahtavan, kun kerran Suomen jazz-pääkaupungissa ollaan. Joululaulua tehtäessä oppilaat opettelivat bändisoittoa omilla soittimillaan sekä jazzille ominaista kolmimuunteista fraseerausta ja laulamista. Kuullanpa videolla pientä improvisaatiotakin.

Suuri osa luokan oppilaista soitti tätä tehtäessä jazzia ensi kertaa.

”He tykkäsivät ihan hirveästi, ja videoiden kuvaaminen siihen päälle on ollut plussaa. He pääsivät näkemään, miten kuvataan, leikataan ja otetaan eri paikoista pieniä pätkiä”, kertoo luokanopettaja Elina Kalli-Koitila.

Jazziin lapset tutustuivat parhaalla mahdollisella tavalla: tekemällä eli laulamalla ja soittamalla. Ovat he toki jazzmusiikkia luokassa kuunnelleetkin.

”On tosi tärkeää, että kaikki lapset pääsivät osallistumaan, ja että he tuntevat onnistuneensa. Silloin lopputulos on onnistunut,” Kalli-Koitila sanoo.

Joulupukin lisäksi videolla vilahtaa toisennäköisiäkin hahmoja, sillä kuvauspäivänä koulussa vietettiin Halloweenia.

Musiikkiluokka osallistuu myös Pori Jazzin Sävelaskel-kilpailuun kappaleella, jonka he ovat itse säveltäneet ja sanoittaneet. Sen yhteydessä lapset harjoittelivat rap-riimien tekoa.

Musiikkiluokilla on yhteistyötä Palmgren-konservatorion kanssa kaksi tuntia viikossa.

”Olen ajatellut sen vähän kuin bändikouluksi. Se on omanlaisensa bändi, jossa on paljon puhallinsoittajia, ja tarkoitus on, että kaikki pääsevät soittamaan omaa instrumenttiaan”, Kolunen kertoo.

Tässä bändissä on puhallinsoittajien lisäksi kolme lyömäsoittajaa, pianisteja, viulisti ja sellisti.