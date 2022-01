Vuonna 1973 julkaistun ”Maailma vuonna 2022” -elokuvan tulevaisuuskuva on lohduton ja kaoottinen

Kulttuuritoimittaja Sini Kuvaja ja sciece fiction -harrastaja, tutkija Kimmo Ahonen katsoivat lähes 50 vuotta sitten valmistuneen elokuvan, joka kertoo vuodesta 2022.

Tilaajille

Kimmo Ahonen ja Sini Kuvaja paneutuivat elokuvaan, joka 1970-luvulla kertoi mihin maailma on menossa tultaessa vuoteen 2022.

Pori

Vuonna 2022 New Yorkissa on 40 miljoonaa asukasta.Vakavat ympäristötuhot ja kasvihuoneilmiö ovat tehneet maailmasta sietämättömän paikan asua. Valtava liikakansoitus on johtanut ravintopulaan, jota paikkaa kasvoton suuryhtiö Soylent vihreällä ravintokeksillä. Tästäkin kurjasta korvikkeesta kansalaiset ovat valmiita mellakoimaan.