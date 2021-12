Kaksi legendaa Charles Lloyd ja Bill Frisell esiintyvät yhteiskeikalla. Porissa nähdään myös kotimainen erikoiskokoonpano Maustetytöt X Agents.

Tunnettu brittiyhtye Simply Red esiintyy Pori Jazzissa ensi kesänä. Laulaja Mick Hucknallin johtama yhtye on myynyt yli 60 miljoonaa albumia ja tunnetaan lukuisista hiteistä, kuten Stars, If You Don’t Me By Know ja Holding Back The Years. Vuonna 1991 ilmestynyt Stars on yksi Ison-Britannian historian eniten myyneistä pop-albumeista.

1980- ja 1990-luvuilla nuoruuttaan eläneille Simply Red on tuttu nimi. Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro sanoo, että yhtyeen edustama soulvaikutteinen pop sopii mitä mainioimmin festivaalin profiiliin. Vaikka bändillä on totta kai nuorempiakin ystäviä, se edustaa myös tarjontaa niille Pori Jazz -kävijöille, jotka ovat varttuneet kuunnellen tätä musiikkia.

”Emme ole mitään nostalgiafestivaalia olleet tekemässä, emmekä tee jatkossakaan, mutta ei ole mitään haittaa, jos yleisön puolella nousee nostalgisiakin ajatuksia pintaan”, Aro sanoo.

Hän kertoo, että Simply Red on esiintynyt keskusteluissa artistikiinnityksistä jo vuosia sitten. Nyt yhtyeen saaminen Poriin onnistui yllättävänkin nopeiden neuvotteluiden jälkeen. Pari kuukautta sitten selvisi, että vaikka yhtyeellä on kesällä runsaasti keikkoja Britanniassa, Pori Jazzissa esiintyminen mahtuu kahden Britannian konsertin väliin.

Simply Red esiintyy Porissa lauantaina 16. heinäkuuta 2022.

Jazzyhtyeitä ja kotimaan nimiä

Pori Jazz julkisti perjantaina myös muita uusia esiintyjänimiä. Legendaarisen saksofonisti Charles Lloydin piti esiintyä Pori Jazzissa jo vuonna 2020. Ensi kesänä Lloydin keikka vihdoin toteutuu, ja iloisena yllätyksenä kiertuekokoonpanoon kuuluu myös kitaristi Bill Frisell, joka esiintyi hiljattain Porissa Validi Karkia -klubilla. Charles Lloyd täyttää ensi vuonna 84 vuotta ja on edelleen kovassa soittokunnossa.

Muita perjantaina julkistettuja kiinnityksiä ovat Joe Lovano & Dave Douglas Quintet, Cécile McLorin Salvant, Sons of Kemet, Kenny Garrett yhtyeineen, Thundercat, L'Impératrice ja Cory Wong. Kotimaisia kiinnityksiä ovat erikoiskokoonpano Maustetytöt X Agents, Tuomo ja Linda Fredriksson.

Aiemmin julkistettuja esiintyjänimiä ovat John Legend, Lewis Capaldi, Emeli Sandé ja Hector Reimagined. Ohjelmisto täydentyy talven ja kevään aikana. Pori Jazz järjestetään 8.–16. heinäkuuta 2022.