Milja Viita ja Lönnströmin taidemuseo luovat elokuvan raumalaisista merenkulkijoista

Milja Viita kerää raumalaisista kotiarkistoista aineistoa taide-elokuvaan.

Mediataiteilija Milja Viita on kiinnostunut raumalaisten kotiarkistoista. Hän alkaa etsiä merenkävijöiden työhön ja merielämään liittyviä kuvia, filmejä ja muuta visuaalista aineistoa.

Lönnströmin taidemuseo on valinnut Milja Viidan toteuttamaan nykytaiteen projektin, joka on taide-elokuva. Teos valmistuu vuosien 2022–2023 aikana, ja Lönnströmin taidemuseo on varannut sen tuotantoon yhteensä 100 000 euroa. Elokuva on kuudes suuri nykytaiteen Lönnström-projekti.

Viita on työskennellyt pitkään filmin ja liikkuvan kuvan parissa. Hänet palkittiin vuonna 2019 Risto Jarva -palkinnolla elokuvastaan Eläinsilta U-3033, jota kuvattiin moottoritien ylittävällä riistasillalla.

Merialan ammattilaisten elämästä hän kiinnostui matkustaessaan vuonna 2018 rahtilaivalla Liverpoolista Atlantin yli Kanadan Halifaxiin. Merimiehet puhuivat hänelle avoimesti kaukana odottavista perheistään. Yksi heistä esimerkiksi kertoi, että hänen lähtiessään kotoa vaimo oli raskaana, ja kotiin palatessa lapsi käveli jo vastaan.

”Mielestäni oli koskettavaa, kuinka he puhuivat kaipauksesta. Jokaisella oli juuret jossain mutta väliaikainen koti merellä. He saattoivat viettää merellä kerralla yhdeksän kuukautta”, Viita muistelee.

Kaikki materiaali kiinnostaa

Usein ideat saattavat kypsyä taiteilijan mielessä vuosia ja muuttaa muotoaan. Viidan kokemukset merellä yhdistyivät ajatuksiin Rauman historiasta. Rauma on merenkävijöiden kaupunki, josta on lähdetty ympäri maailmaa. Meren kautta pienestä Rauman kaupungista on yhteys kaikkialle.

Viita on kiinnostunut raumalaisten ammattimerenkulkijoiden maailman merillä kuvaamista kaitafilmeistä, filminegatiiveista, valokuvista sekä perheiden saamista ja lähettämistä kirjeistä. Lisäksi häntä kiinnostaa myös uudempi, digitaalinen materiaali.

Viita kertoo keräävänsä materiaalia avoimin mielin, etsimättä mitään tiettyä asiaa. Löydetty materiaalia ja sen lainaajien haastattelut vaikuttavat syntyvän elokuvan muotoon.

”Voi olla perikuntia, joilla on jotakin vanhaa materiaalia, jonka sukulainen on kuvannut aikanaan. Mun hankkeessa se, mikä ei niin sanotusti näytä miltään, voi olla korvaamattoman arvokas. Vaikka se, että joku olisi kuvannut merellä pilviä, olisi tämän hankkeen kannalta ihan helmi.”

Taiteilija ei koosta lainaamastaan kuva- ja filmimateriaalista perinteistä dokumenttia vaan työstää aineistoa Pariisissa toimivan L’Abominable -elokuvastudion optisella tulostimella ja muulla laitteistolla runollisempaan muotoon. Hän on tehnyt vastaavalla tekniikalla Hippolyte-galleriaan esille tulevan elokuvan, jossa Disneyn Bambi-elokuvan materiaali on muuttunut hyvin abstraktiksi ja maalaukselliseksi.

Materiaalin lainaajille palautetaan aineisto takaisin, ja sen lisäksi he saavat samalla itselleen esimerkiksi kaitafilmistä digitoidun version.

Instrumentalisti Juho Laitinen säveltää elokuvaan musiikin, jonka esittää Rauman poikasoittokunta.

Ensi vuodesta tulee Lönnströmin taidemuseossa poikkeuksellisen tapahtumarikas. Milja Viidan projektin valmistelu alkaa, Raimo Saarisen ympäristöteos Kelluva saari ankkuroidaan paikalleen kesäkuussa 2022, ja Nastja Säde Rönkön videoinstallaatio Selviytymisopas maailmanlopun lapselle saa ensiesityksensä syksyllä.