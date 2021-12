Valitse pukinkonttiin maakunnan taidetta, kirjoja, levyjä lahjakortteja tai käsitöitä.

Tilaajille

Museoiden kaupoista saattaa löytää joululahjoiksi paikallisia käsitöitä ja monenlaista muuta tavaraa. Satakunnan museon asiakaspalveluvastaava Lotta Koskinen esittelee suksesta tehtyä naulakkoa, joka on valmistunut kaupungin kuntouttavassa päivä- ja työtoiminta Tinkissä.

1. Paikallista taidetta

Porin Taiteilijaseuran P-galleriassa on avoinna 19.12. asti jouluinen talvisalonki eli myyntinäyttely, jossa on mukana yli 20 seuran jäsentaiteilijaa. Myynnissä on muun muassa grafiikkaa, maalauksia, veistoksia ja keramiikkaa. Taideteoksen voi ostaa lahjaksi jopa 50 eurolla.