Kulttuuri | Festivaali

Rock in the City tulossa ensi kesänä Poriin ja Raumalle

Rock in the City -festivaali on ollut tarkoitus järjestää Porissa jo kolmesti, mutta vain yksi tapahtumista on toteutunut.

Rock in the City -festivaali järjestettiin kesällä 2020 Porin Kirjurinluodossa.