Uusin James Bond -seikkailu on kivunnut Suomen valkokankailla kautta aikain tuottoisimmaksi ulkomaiseksi elokuvaksi. 007 No Time To Dien lipputulojen määrä on ylittänyt Suomessa yhdeksän miljoonaa euroa, tiedotti SF Studios.

Daniel Craigin tähdittämän filmin on nähnyt Suomessa tähän mennessä liki 600 000 katsojaa. 007 No Time to Die on Suomen kuluvan vuoden katsotuin elokuva.

Uusinta Bond-elokuvaa paremmin on Suomessa tuottanut vain vuonna 2017 ensi-iltansa saanut Tuntematon sotilas, jonka ohjasi Aku Louhimies. Sen pääsylipputulojen määrä on ylittänyt 14 miljoonaa euroa.