Oopperalaulajat Karoliina Laurila-McLoud ja Robert McLoud tuovat konserttiin suomalaista ja amerikkalaista perinnettä.

Harjavalta

Do You Hear What I Hear, Varpunen jouluaamuna, Oi jouluyö... Avatessa Harjavallan kirkon ulko-oven saa lämpimän, jouluisen vastaanoton. Pakkaspäivänä lämpö valtaa sisukset viimeistään siinä vaiheessa, kun kohta kahdeksanvuotias Emma Solina Laurila tarttuu mikrofoniin ja esittää laulun Joulupuu on rakennettu.