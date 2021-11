Kolmen päivän festivaaleilta alkuun 24 nimiesiintyjän kattaus.

Rauma

RMJ -juhannusfestivaalia juhlitaan kahden vuoden koronatauon jälkeen jälleen ensi vuoden kesäkuussa. Rauman Otanlahden rantapuiston lavoille 23.–25. kesäkuuta nousee kotimaan ja kansainvälisiä nimiesiintyjiä.

RMJ:n huippuesiintyjiin kuuluvat muun muassa Clean Bandit (UK), Robin Schulz (DE), JVG ja R3hab (NL). Festivaali julkaisi kaikkiaan 24 esiintyjän listan ja ohjelmisto täydentyy ensi vuoden alkupuolella.

”Ensi juhannuksena Raumalla juhlitaan Suomen suurimmat rantabileet. RMJ:n kahden vuoden breikki on käytetty hyödyksi aluesuunnittelussa. Alueen toiminnallisuuteen ja visuaaliseen suunnitteluun on panostettu ihan uudella tavalla, festarialue tulee näyttämään upeammalta kuin koskaan aiemmin. Tämän muutoksen huomaat jo portilla. Kovat artistinimet kruunaavat nämä juhannusfestarit”, Nelonen Media Liven tuotantopäällikkö Jonna Myllykangas sanoo tiedotteessaan.

RMJ’ssä soivat livenä mm. Rockabye, Symphony, Solo, Sugar, All around the world (La la la), Perfect strangers, Fast Car, Your Love (9PM), Be Mine ja Solo Dance -hitit, kun juhannustunnelmaa nostattavat Raumalla grammy-palkittu, Englannin menestynein elektrotrio Clean Bandit, saksalainen DJ-virtuoosi Robin Schulz, kotimaan suosituin rapduo JVG sekä Hollannista ponnistava DJ ja tuottaja R3hab, Myllykangas lisää.

Mukana RMJ:ssa ovat myös Fast Car, Perfect Stangers ja Rise hiteistään tunnettu brittiläinen Jonas Blue, ranskalainen suosittu DJ-duo Ofenbach, saksalainen multilahjakkuus Topic ja Tomorrowlandin päälavallakin esiintynyt tanskalainen DJ ja tuottaja Martin Jensen, energisistä liveistään tunnettu norjalainen DJ ja tuottaja Nick Strand, englantilainen elektronisen musiikin DJ ja tuottaja Riton sekä Euroopassa kovassa nosteessa porskuttava saksalainen EDM-duo Vize.

Kotimaista edustusta tarjoaa mm. melodista ja modernia rytmimusiikkia sekä underground-räppiä taidokkaasti yhdistelevä Gasellit sekä omaperäisistä lyriikoista, isoista popmelodioista ja lukuisista hiteistään tunnettu SANNI.

RMJ:n ohjelmassa nähdään myös Adi L Hasla, Bess, Evelina, Ibe, Kube, Mouhous, Petri Nygård, Pihlaja, Portion Boys, Teflon Brothers, The Second Level ja Tinze.

RMJ-festivaalin liput ovat myynnissä Tiketissä ja Lippupalvelussa. Vuosien 2020 ja 2021 lippu käy sisäänpääsyyn. Myös festivaalien majoitusmyynti on käynnistynyt. Lisätietoa netissä: RMJ 2022.

Satakunnan Kansa ja Nelonen Media Live kuuluvat Sanoma-konserniin.