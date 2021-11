Musiikki tuo joulun tunnun, ja nyt on mistä valita – Katso tästä lista kaikista Satakunnan joulukonserteista

Satakunnassa on tarjolla joulukonsertteja joka makuun.

Tilaajille

1. Isoja nimiä

Myös tänä vuonna Satakunnassa konsertoi joulukiertueelle lähteneitä eturivin artisteja. Taitavana tulkitsijana tunnettu Suvi Teräsniska on sanonut, että joulukonsertit ovat yksi hänen oman joulunsa kohokohdista. Edellisestä kiertueesta on vierähtänyt jo kolme vuotta. Pitkän tauon jälkeen joulukiertueella on myös baritoni Waltteri Torikka, joka esittää tuttuja jouluklassikoita.