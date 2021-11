Kankaanpää

Taidemaalari Päivi Jokinen Kankaanpäästä on palkittu vuoden 2021 Satakunnan taidepalkinnolla. Palkinnon myöntää Taiteen edistämiskeskus, ja se on tänä vuonna suuruudeltaan 10 000 euron arvoinen.

Taidetoimikunta palkitsi Jokisen hänen kuvakieleltään rikkaista, omaperäisistä ja värikylläisistä maalauksistaan.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

”Päivi Jokisen kerrokselliset, runollisetkin maalaukset tuovat eteemme hahmoja ja tapahtumia, jotka liukuvat toisiinsa kuin muistot. Maalaukset luovat mielikuvia jostain ajattomasta, aistittavasta ja vaistonvaraisesta. Jokinen näyttää meille väreistä hehkuvan ja merkityksiä täynnä olevan maailman.

Päivi Jokinen on sinnikkäästi hionut taiteellista ilmaisuaan uudistaen ja vahvistaen omaa persoonallista maalausotettaan. Taiteilijan työ on pitkää ajallista jatkumoa, se vaatii rauhaa ja aikaa. Kehittyäkseen mestarilliseksi tarvitaan lahjakkuutta, sisua ja sinnikkyyttä. Jokisella on näitä kaikkia.”

Päivi Jokinen työskentelee Kankaanpään vanhassa asemarakennuksessa. Hän on opiskellut Kankaanpään taidekoulussa vuosina 1984─89.

Satakunnan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle.