Eurajoen ihme Mika Kares on ehdolla Grammy-palkinnon saajaksi

Maailman oopperalavoilla menestynyt Mika Kares on esiintynyt säännöllisesti myös kotiseudullaan ja toimii Eurajoki Bel Canton taiteellisena johtajana. Festivaali esitti tänä vuonna Eurajoen kirkossa uruille sovitetut Wagnerin Ring-sarjan oopperat Reininkulta ja Valkyyria.

Eurajoki

Eurajoelta kotoisin oleva oopperalaulaja Mika Kares on mukana levytyksellä, joka on ehdolla Grammy-palkinnon saajaksi parhaan oopperalevytyksen kategoriassa. Kyseinen levy on Helsingin kaupunginorkesterin versio Béla Bartókin Herttua Siniparran linna -oopperasta.

Kares laulaa levyllä herttua Siniparran roolin ja kapellimestarina on Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari Susanna Mälkki. Siniparran Judith-vaimon osan laulaa unkarilainen mezzosopraano Szilvia Vörös.

Kategoriassa on kaikkiaan ehdolla viisi oopperaesitystä. Grammy-palkinnot jaetaan 31.1.2022.