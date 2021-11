Satakunnan teatterit ja muut tapahtumajärjestäjät ottavat käyttöön koronapassin – Entä jos on lippu muttei passia?

Porin teatteri, Rauman teatteri, Rakastajat-teatteri, Pori Sinfonietta ja Finnkino Promenadi ottavat koronapassin heti käyttöön. Sitä vaaditaan myös tiistaina Isomäki-areenan Harry Potter -konsertissa.

Rakastajat-teatteri ja muut maakunnan teatterit sekä lukuisat tapahtumajärjestäjät ottavat käyttöön koronapassin. Kuva on Rakastajien Alaston kaupunki -musikaalista.

Pori

Satakunnan ammattiteatterit ja lukuisat muut kulttuuritapahtumien järjestäjät ottavat maanantaista alkaen käyttöön koronapassin. Syynä on Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys, joka on voimassa 22.11.–22.12. Sisätiloissa voi tänä aikana järjestää yli viidenkymmenen ihmisen yleisötilaisuuksia vain, jos käytössä on koronapassi.

Porin teatteri, Rauman teatteri, Rakastajat-teatteri sekä Pori Sinfonietta ottavat koronapassin heti käyttöön. Koronapassina toimii Omakannasta ladattava EU:n koronatodistus. Todistuksen saa, kun on ottanut rokotukset, sairastanut hiljattain taudin tai kun tuore testitulos on negatiivinen. Koronapassia edellytetään tapahtumissa kaikilta yli 16-vuotiailta.

Jos henkilö on ostanut teatterilipun, mutta hänellä ei ole koronapassia, hän voi vaihtaa lipun toiseen ajankohtaan tai teatterin lahjakorttiin. Vaihto täytyy tehdä ennen esitystä.

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Petteri Kangas Rauman teatterista kertoo, että päätöstä osattiin odottaa sen jälkeen, kun Varsinais-Suomessa tulivat voimaan vastaavat rajoitukset yleisötilaisuuksille.

Teatterissa on aiheuttanut pohdintaa lähinnä se, miten sisääntulosta saataisiin mahdollisimman sujuvaa, eikä ruuhkia syntyisi, vaikka kaikkien katsojien koronapassit täytyy lukea ovella. Teatterissa toivotaan, että katsojat lataavat koronapassin hyvissä ajoin ennen teatteriin saapumista ja varaavat esille myös henkilötodistuksen.

”Käytäntö osoittaa, miten se sujuu. Meillä on huomenna illalla ensimmäinen esitys ja tämän päivän aikana on tarkoitus saada kontaktoitua kaikki asiakkaat. Meiltä lähtee sähköpostia ja tekstiviestit lähiaikoina esitykseen tuleville”, Kangas kertoo.

Finnkino Promenadissa on käytössä koronapassi, ja sitä vaaditaan ensi viikonloppuna myös Pori Film Festivalin pitkien elokuvien Promenadin näytöksissä. Pori Film Festivalin Isokarhun näytöksissä koronapassia ei edellytetä, sillä näihin näytöksiin otetaan alle 50 katsojaa.

Tiistaina Isomäki-areenalla järjestettävä The Magical Music of Harry Potter -konsertti toteutuu, ja myös siellä yli 16-vuotiailta edellytetään koronapassia. Tapahtuman järjestäjä Star Entertainment ei maksa palautuksia ostetuista ennakkolipuista koronapassin käyttöönoton takia.

Uutiseen päivitetään lisää tapahtumien tilanteesta myöhemmin maanantaina.