90-luvun Porissa syntyi poikkeuksellisen kiinnostavia bändejä, jotka soivat BBC:n radio-ohjelmassa ja Music Televisionilla

Väitöskirjatutkija Tommi Iivonen kertoo, että joka kaupungissa musiikkipiireille muodostuvat tärkeiksi muutamat harvat paikat. Bar Jussikka oli 1990-luvulla keskeinen paikka porilaisille underground-muusikoille. Harva se ilta siellä perustettiin uusi yhtye. 1990-luvun puolivälistä alkaen muusikot alkoivat kokoontua ”Irkussa” eli One for the Road -pubissa.