Adam Mykkänen jatkaa tuoreessa kirjassaan ihmeellisten tosisattumusten tarinointiaan.

Adam Mykkäsen käsittämättömän laaja kokemus suomalaisista ja eurooppalaisesta suurriistasta on poikinut tarinoita, jotka ansaitsevat tulla kerrotuksi kirjaksi asti.

Adam Mykkänen; Hiki hirven tutkinnassa, kuuma karhun kainalossa.

Myllylahti Oy, 2021.

Harjavalta

Harjavaltalainen hirviasiantuntija ja -metsästäjä Adam Mykkänen on eläkepäivillään alkanut kirjoittaa uskomattomia eräkokemuksiaan kirjoiksi. Syksyllä ilmestynyt Hiki hirven tutkinnassa, kuuma karhun kainalossa -kirja on freelancer-toimittajan toinen teos, joka on toimittaja-aikaisia asiantuntija-artikkeleitaan henkilökohtaisempi.