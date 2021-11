Kjell Westön laajasta sukupolviromaanista tuli pintapuolinen elokuva.

Draama

Rikinkeltainen taivas, (Den svavelgula himlen), ohjaus Claes Olsson, pääosissa Nicke Lignell, Linda Zilliacus, Pekka Strang, Tom Rejström, Sannah Nedergård. 120 min. ★★

Kjell Westön 2017 ilmestynyt Rikinkeltainen taivas on helsinkiläis- ja sukupolviromaani, joka kattaa lähes viisi vuosikymmentä päähenkilöidensä elämästä. Romaanin keskeisenä aineksena on vuosikymmeniä tempoilevan rakkaussuhteen kuvailu, mutta varsinaisena teemana on muisti ja se, miten ihmiselämästä pystyy ylipäätään hahmottamaan jonkinlaisen kokonaisuuden sortumatta kaunisteluun, muistivirheisiin ja valheisiin.