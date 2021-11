Ville Salonen mieltää itsensä porilaiseksi, vaikka asuu Helsingissä. ”Porilaisilla on muualla Suomessa maine tylyinä ja hankalina. Omalla tavalla se on totta, mutta kun porilaisen kanssa ystävystyy, se on todellista, ja sitten voi sanoa asiat suoraan. Ei tarvitse kumarrella, kierrellä eikä olla kohtelias.”