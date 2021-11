Satakunnan marraskuu on tapahtumia täynnä, erikoisuuksia Potter-konsertti, Apocalyptican kirkkokiertue ja komedia masennuksesta

Porin teatterissa saa ensi-iltansa Agatha Christie -mysteeri Idän pikajunan arvoitus.

Ismo Leikola

Maailman hauskimman ihmisen titteliä kantavat Ismo Leikola tuo pitkän keikkatauon jälkeen lavoille uuden, lapsilta kielletyn stand-up show’n Ei mitään vakavaa. Mitä mies on oivaltanut kiertäessään Amerikkaa? Tapahtuman ohjeissa huomautetaan, että kasvoilla pitää olla maski, visiiri, moottoripyöräkypärä tai kuupuku. ”Jos joku on kiinnostunut mussuttamaan, länkättämään tai urputtamaan tästä, huomautamme että myös mussutus on suoritettava maski naamalla.”