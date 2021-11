Kiertue juhlistaa vuonna 1971 ilmestynyttä Aqualung-albumia.

Pori

Progressiivisen rockin merkittävimpiin yhtyeisiin kuuluvan brittiläisen Jethro Tullin kitaristi Martin Barre saapuu Poriin vuonna 2022, tiedottaa Validi Karkia -klubi. Barre yhtyeineen juhlistaa 1971 ilmestynyttä Aqualung-albumia, joka kuullaan kokonaisuudessaan Validi Karkian konsertissa.

Ohjelmistossa on muitakin Jethro Tullin klassikkokappaleita yhtyeen uran varrelta. Alun perin joulukuuksi suunniteltu Porin keikka osana pitkää kiertuetta siirtyi koronan takia ensi vuoteen.

Rolling Stonen ja Classic Rockin kaltaiset lehdet listaavat levyn korkealle kaikkien aikojen albumit -listauksissaan. Niin ikään Martin Barren kitarasoolo nimibiisissä valittiin Guitarist-lehden "The 20 Greatest Guitar Solos of All Time" -listalle.

Barre toimi Jethro Tullin kitaristina ja toisena säveltäjänä vuodesta 1969 bändin hajoamiseen 2014 asti. Yhtye on myynyt maailmanlaajuisesti yhteensä yli 60 miljoonaa levyä, Aqualung yli 7 miljoonaa.

Musiikillista inspiraatiota Jethro Tullista ovat saaneet laaja-alaisesti eri genrejen merkittävät artistit, kuten Iron Maiden ja Nick Cave, jotka ovat versioineet Aqualungin kappaleita. Kanssakitaristit kuten Mark Knopfler, Joe Bonamassa ja Steve Vai ovat kertoneet Barren vahvasta vaikutuksesta omaan soittoonsa.