Kaikki ennakkoasenteet romuttuivat, kun Nirvana teki vaihtoehdosta valtavirtaa, mutta ihmevuosi 1991 oli täynnä muitakin aikaa kestäneitä julkaisuja Metallicasta ja Soundgardenista Eva Dahlgreniin ja Värttinään.

With the lights out / it’s less dangerous…

On jo 30 vuotta siitä, kun maailma kuuli Nirvanan Smells Like Teen Spiritin ensimmäisen kerran 10. syyskuuta alkaen singlejulkaisuna ja 24. syyskuuta alkaen myös Nevermind-albumilla.

Minulle se tapahtui Ylen Radiomafiaa kuunnellessa, ja ällistys seurasi toistaan.