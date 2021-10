Uusin Halloween-elokuva tutkii naamiotappajan myyttiä ympäröivän yhteisön kautta, mutta lopputulos ei oikein pysy koossa.

Kauhu

Halloween Kills. Ohjaus David Gordon Green. Pääosissa Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak. 105 min. K16. ★★

Miksi Michael Myers murhaa? Kukaan ei tiedä ja juuri siksi 1978 ilmestynyt Halloween-elokuva on niin tehokas. Tappajan kylmän ilmeettömän naamion taakse ei koskaan nähdä. Myers tappaa ilman mitään motiivia. Tämä totaalinen irrationaalisuus on makaaberin kiehtovaa. Ehkä siksi fiktiossa riittää sarjamurhaajia.

Halloween-elokuvista yhdestoista ilmestyi vuonna 2018. Se nollasi aiemmat jatko-osat ja oli vaihteeksi hyvä Halloween-elokuva. Se myös tuotti enemmän kuin yksikään muu sarjan osa. Nyt on vuorossa sen jatko-osa.

Allyson (Andi Matichak) ja Cameron Elam (Dylan Arnold) ovat uuden Halloween Kills -elokuvan teini-ikäinen pari.

Kahdestoista Halloween ei ole enää oikeastaan slasher-kauhua, siis sitä genreä, jossa sarjamurhaaja jahtaa teinejä. Halloween Kills kertoo yhteisöstä sarjamurhaajan ympärillä. Teinikauhun sijasta se on seniorikauhua. Se on elokuva 50–60-vuotiaiden kollektiivisesta paniikista. Kansanjoukko yrittää laastaroida murhatraumaansa, jonka on viiltänyt paikkakunnan myyttinen mörkö, Myers.

Halloween Kills liikkuu ajassa ensielokuvan vuoden 1978 tapahtumien ja nykyajan välillä. Jo ensimmäisessä Halloween-elokuvassa näytellyt Jamie Lee Curtis on taas mukana eräänlaisen veteraanin roolissa Laurie Strodena. Edellisen elokuvan tapaan mukana ovat lisäksi hänen tyttärensä Karen (Judy Greer) ja tämän tytär Allyson (Andi Matichak).

Jamie Lee Curtis näytteli jo ensimmäisessä Halloween-elokuvassa vuonna 1978.

Jamie Lee Curtis on mukana myös Halloween Kills -elokuvassa.

Yhteisön paranoidisen paniikin kuvaus kasvaa elokuvan puoleenväliin asti. Sen jälkeen siirrytään hetkeksi teinikauhuvaihteelle. Siirtymä on väkinäinen. Lopuksi noustaan ikään kuin tarinan ulkopuolelle pohtimaan Michael Myersin moraalis-metafyysistä olemusta.

Lopputulos on epätasapainoinen ja outo, eikä kovin toimiva kokonaisuus. Se on kuitenkin perverssillä tavalla kiehtova. Pidin tavallisen oudoista paikallisista, joista ohjaaja tekee minuuttien miniatyyrimaalauksia, ennen kuin Myers tulee veitsen kanssa. Ja tietysti on kivaa pohtia filosofisia, mutta kuuluuko se slasher-elokuvaan vai sen jälkispekulointiin?

Yhteisö aseistautuu tappajaa vastaan elokuvassa Halloween Kills.

Teinikauhussa kyse on vastuuttomuudesta ja sääntöjen rikkomisen seurauksista. Tässä seniorikauhussa yhteisö ottaa lain omiin käsiinsä ja kohtaa seuraukset. Ohjaaja David Gordon Green laittaa lynkkauslauman henkiset hiilihangot osoittamaan Capitol-kukkulan suuntaan ja koittaa sanoa jotain sarjamurhaa suurempaa. “Järjestelmä epäonnistui”, äiti sanoo tyttärelleen ja tulkitsee tappajaa: “Nyt hän tekee meistä hirviöitä.”

Green vihjailee Michaelin tappamisen motiivista. Hän tekee Myersista peilikuvan yhteisön sisään kätkeytyvälle väkivallalle. Tavassa, jolla Myers katsoo uhrejaan, on jotain samaa kuin yhteisön – ja meidän katsojien – pakonomaisessa halussa katsoa ja ymmärtää, miksi hän tekee niin.

Greenin Halloween-tulkinta kysyy, haluaako Michael aina vain toistaa saman tilanteen vai etsiikö hän jotain? Yritys on rohkea, mutta harmillisesti se ei oikein pysy koossa.