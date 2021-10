Suomalainen yhden tähden hääkomedia jättää katsojan totaalisen hämilleen, koska siitä on vaikea tajuta yhtään mitään

Kännisestä, huutavasta julkkispsykiatrista kertova komedia kompastuu koheltamiseen, vaikka tuotannossa ovat mukana ansioituneet elokuvantekijät.

Komedia

Vuosisadan häät. Ohjaus Marja Pyykkö, päärooleissa Outi Mäenpää, Mikko Leppilampi, Matleena Kuusniemi, Niko Saarela, Lauri Maijala. 87 min. K12 ★

Aika harvoin käy niin, että teatterilevitykseen päätyneestä elokuvasta poistuu totaalisen hämillään. Jos niin käy, elokuva on yleensä enemmän tai vähemmän amatöörivoimin tehty.

Marja Pyykön ohjaamasta Vuosisadan häistä en tajunnut oikeastaan yhtään mitään, ja se on poikkeuksellista, koska sekä Pyykkö että muut tekijät ovat kovan luokan ammattilaisia. Käsikirjoittaja on Aleksi Bardy, joka on tämän maan keskeisiä tuottajia, käsikirjoittajana tosin vähemmän kokenut.

Miten näin on päässyt käymään? Onko koronalla jotain osuutta asiaan? Pyyköltä on valmistunut samaan aikaan myös lastenelokuva Sihja – kapinaa ilmassa, joka saa ensi-iltansa helmikuussa.

Turha spekuloida, sillä katsojalle vain lopputuloksella on merkitystä.

Elokuvan päähenkilö on Outi Mäenpään näyttelemä julkkispsykiatri Viima, joka esitellään ensin suorassa studiolähetyksessä. Hänellä on selvästi kyky saada ihmiset avautumaan kameran edessä.

Kulisseissa Mikko Leppilammen esittämä tuottaja-exä puolustaa häntä kiusaavia työkavereita vastaan. (Miksi he kiusaavat?)

Tapahtumat, tai ”tapahtumat”, käynnistyvät, kun exä ojentaa Viimalle kutsun häihinsä, ja Viimaan iskee paniikki: hänen on pakko löytää häihin seuralainen. (Todellako? 2020-luvulla?)

Outi Mäenpää ja Mikko Leppilampi esittävät exiä ja työtovereita.

Tästä eteen päin näemme vain Mäenpään pyyhältämässä paikasta toiseen hiukset hulmuten, enimmäkseen kännissä, huutaen, pakkomielteisesti metsästämässä miehiä. Hän muun muassa iskee Amos Brotheruksen esittämän lätkänpelaajan, joka päätyy sairaalaan, Viima perässään. Viima tutustuu sairaalan käytävällä lääkäriin. Matleena Kuusniemen näyttelemä hiirulaismainen hahmo kulkee sen jälkeen hänen kannoillaan myös sairaalan ulkopuolella. (Miksi?)

Kyllä, juuri näin tehdään absurdia slapstick-komediaa, mutta koheltamisellakin pitää olla puitteet. Jokin syy, tavoite, motiivi. Jotain mitä rikotaan.

Outi Mäenpää on loistava näyttelijä, mutta jostain syystä Pyykkö ei tunnu ohjanneen häntä lainkaan. Ikään kuin hänet olisi vain päästetty kadulle riehumaan ja sanottu, että sä olet nyt vapaa sielu, mitä Viima sitten jatkuvasti toisteleekin.

Mille Vuosisadan häissä nauretaan tai pitäisi nauraa? Keski-ikäiselle narsistiselle hirviölle?

Omasta puolestani voimme vaieta yhteistuumin tästä hairahduksesta ja jäädä odottamaan osaavien tekijöiden tulevia tuotoksia.