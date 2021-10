Historiallisen elokuvan erikoismies Ridley Scott, 84, kuvaa keskiajan Ranskaa kuin hanhenmarssia, mutta pääsee vauhtiin brutaalissa toiminnassa.

Adam Driver (vas.) ja Matt Damon ottavat yhteen brutaalissa kaksintaistelukohtauksessa elokuvassa The Last Duel.

Draama

The Last Duel. Ohjaus Ridley Scott, pääosissa Matt Damon, Jodie Comer, Adam Driver, Ben Affleck, Harriet Walter. 152 min. K16. ★★★

Marraskuussa 84 vuotta täyttävää brittiohjaaja Sir Ridley Scottia voi kutsua historiallisten elokuvien erikoismieheksi. Parhaita ovat Scottin ensimmäinen pitkä ohjaustyö, Napoleonin aikoihin sijoittuva pakkomielteisyyden kuvaus Kaksintaistelijat (1977), antiikin ajan Rooman uhkea kostosaaga Gladiaattori (2000) ja ristiretkien aikakautta valottava täyteläinen Kingdom of Heaven – taivas maan päällä (2005).

Heikoimpia taas Kolumbuksen Amerikan “löytämisestä” kertova mahtipontinen 1492 – paratiisin valloitus (1992) ja Raamatun Mooses-tarinan puiseva tulkinta Exodus: Gods and Kings (2014). Scottin uusin historiallinen elokuva The Last Duel on jotain siltä väliltä.

The Last Duel perustuu amerikkalaisen kirjallisuuskriitikon, keskiajan kirjallisuuden asiantuntijan ja englannin kielen professorin Eric Jagerin vuonna 2004 ilmestyneeseen tietokirjaan. Jager kuvaa Ranskan historian viimeistä tunnustettua oikeudellista kaksintaistelua.

Käsikirjoituksen Jagerin kirjan pohjalta ovat tehneet ohjaajinakin työskennelleet Nicole Holofcener ja Ben Affleck sekä näyttelijä Matt Damon. Affleck ja Damon myös näyttelevät elokuvassa. Eric Jager toimi neuvonantajana käsikirjoitusvaiheessa.

Eletään myöhäiskeskiaikaa, pääosin vuotta 1386 Ranskassa. Alemmat sotapäälliköt Jacques Le Gris (Adam Driver) ja Jean de Carrougers (Damon) ovat ystäviä ja asetovereita. Kun heidän lääninherransa, kreivi Pierre D’Alencon (Affleck) menettää tärkeän maa-alueen de Carrougesin impulsiivisuuden vuoksi, hän alkaa suosia Le Grisiä.

Kreivi luovuttaa Le Grisille de Carrougesille myötäjäisinä luvatut maat ja lisäksi vielä linnoituksen päällikkyyden, jota de Carrougesin isä on pitänyt hallussaan ja joka käytännön mukaan kuuluisi hänen pojalleen. Viimeinen nöyryytys on, kun de Carrougesin vaimo Marguerite (Killing Eve -sarjan Jodie Comer) kertoo Le Grisin tunkeutuneen de Carrougesien kotiin ja raiskanneen Margueriten.

Raivostunut de Carrouges menee kuninkaan puheille ja vaatii oikeutta kaksintaisteluun Le Grisin kanssa.

The Last Duelin ensimmäinen puolituntinen on outoa melkein keskeltä leikattujen lyhyiden kohtausten sekavahkoa hanhenmarssia, jonkalaista ei Scottilta odottaisi. Se muistuttaa vanhojen historiallisten tv-sarjojen sirpaleista kerrontatekniikkaa.

Kun elokuvan varsinainen teema tulee esiin, selviää syy alun kömpelyyteen. Tarinan pohjustuksesta on haluttu päästä nopeasti eroon, jotta päästäisiin ytimeen, jonka käsittely viekin sitten kaksi tuntia.

Elokuvan rakenne on samankaltainen kuin Akira Kurosawan maineikkaassa ohjaustyössä Rashomon – paholaisen temppeli (1950) eli useampi henkilö kertoo versionsa samasta tapahtumasta. Näkyvällä viittauksella Scott osoittaa, että Margueriten versio on lopullinen totuus.

Matt Damon ottelee historiallisessa elokuvassa, jonka käsikirjoittamiseen hän osallistui.

Monien historiallisten elokuvien tapaan The Last Duel kertoo tarkoin määritellystä historian ajanjaksosta ja paikasta, mutta sen kautta heijastellaan nykyaikaa. Keskeiseksi teemaksi nousee nykypäivän #metoo-hengessä naisen asema ja oikeudet, tai oikeastaan niiden puute, keskiajan säätyläisyhteisössä.

Scott ja kumppanit eivät halua osoittaa, miten paljon paremmin naisilla on nykymaailmassa, vaan pikemminkin, kuinka jotkut asenteet ovat ainakin piilevästi tallella vielä nykyäänkin.

Draamallisesti The Last Duel on energinen, mutta myös sanottavansa katsojan syliin turhankin osoittelevasti kaatava.

Näyttelijät tekevät kauttaaltaan hienoa työtä, jopa yleensä niin puiseva Affleck elostelevana kreivinä, samoin kuvaaja Dariusz Wolski. Visuaalinen varmaotteisuushan on ollut Ridley Scottin elokuvien tavaramerkki jo kauan.

Itse kaksintaistelu on dramaattinen, dynaaminen ja brutaalin naturalistinen, yhtä hyvin raakaa viihdettä katsomossa istuville kuninkaallisille, aatelisille ja rahvaalle kuin varsin keinotekoista totuuden etsintää. Taistelun kuvaus on Scottia parhaimmillaan.

Lopulta elokuvassa ei voita naisen kunnia ja oikeudet, vaan miehinen ego ja omahyväisyys.