New Order on vuoden tylyin elokuva, joka kuvaa epätasa-arvon ja köyhyyden seurauksia

Meksikolaisen Michel Francon New Order -elokuva ei päästä katsojaa helpolla.

Meksikoon sijoittuvassa New Order -elokuvassa köyhät nousevat kostoon.

Kauhu

New Order (Nuevo orden). Ohjaus Michel Franco, pääosissa Naian Gonzales Norvind, Diego Boneta, Dario Yazbek Bernal. 86 min. K16. ★★★★

Vuonna 2009 ensimmäisen pitkän elokuvansa ohjanneen meksikolaisen Michel Francon (s. 1979) New Order on taatusti vuoden tylyin elokuva, kuin isku palleaan. Se on kauheampi kuin monet kauhuelokuvat, sillä siinä ei ole kyse kuvitteellisista vaan aivan todellisista hirviöistä, joita köyhyys ja epätasa-arvo luovat.

Elokuva alkaa kohtauksella, jossa sairaalaa tyhjennetään potilaista, jotta mielenosoituksissa loukkaantuneita voidaan tuoda hoidettaviksi. Seuraavaksi nähdään kasa ruumiita.

Jotain kamalaa on siis meneillään, mutta varakkaan kaupunginosan hääjuhlissa sitä ei huomata. Marianne (Naian Gonzales Norvind) ja Alan (Dario Yazbek Bernal) ovat menossa naimisiin ja juhlaan on kutsuttu yhteiskunnan rikasta kermaa.

Äkkiä juhliin ryntää aseistautuneita ihmisiä ja palvelijatkin kääntyvät isäntiään vastaan. Alkaa silmitön tappaminen, kun köyhät kostavat rikkaille. Marianne on lähtenyt auttamaan perheensä sairasta vanhaa palvelijaa. Hän päätyy kaaoksessa sotilaiden käsiin.

Kyse ei ole kuvitteellisesta maasta, sillä Meksikon lippu näkyy selvästi useammassa kohtauksessa. Franco kuvaa tilannetta, jonka kaltaisia on nähty etenkin Latinalaisen Amerikan maissa, ja joka hänen mielestään voisi olla mahdollinen myös Meksikossa.

Köyhien vallankumousyrityksestä ottavat hyödyn maan armeijan sotilaat, yhtä köyhät kuin vastapuoli, alkamalla siepata varakkaita ja vaatimalla heistä suunnattomia lunnaita. Näin Mariannekin joutuu kaltaistensa kanssa häkkiin vailla muuta arvoa kuin se, minkä hänestä voi suvulta nyhtää.

Lopulta armeija pesee oman likapyykkinsä, mutta ei halua jättää siitä jälkiä. Niinpä todisteet ja todistajat tuhotaan, jotta kenraalit säilyttäisivät varakkaiden luottamuksen. Nuevo orden, uusi järjestys, on mitä ilmeisemmin sotilasdiktatuuri.

Francon elokuva ei hellitä hetkeksikään, eikä päästä katsojaa helpolla. Se ei liioin selittele. Katsoja saa itse kaivaa julman tarinan laskoksista yhteiskunnalliset syy ja seuraus –suhteet. Harvoin on alentavaa ja alistavaa ihmisten epäinhimillistämistä kuvattu draamaelokuvassa näin ankarasti.

Michel Franco on myös käsikirjoittanut elokuvansa, eikä hän näe tapahtumien takana mitään toivoa, ennemminkin köyhyyden ja väkivallan, epätasa-arvon ja mielivallan täydellisen jatkumon. New Orderin voi siksi nähdä varsin masentavana näkemyksenä ihmisyydestä ja yhteiskunnasta, etenkin kun sen fiktio liippaa niin läheltä todellisuutta esimerkiksi Chilen tai Argentiinan lähihistorian kautta.

Michel Franco on juuri saanut valmiiksi ensimmäisen kansainvälisen elokuvansa Sundown, jossa näyttelevät Tim Roth ja Charlotte Gainsbourg.