Kyläkuvaaja Hanna Heinilän ainutlaatuiset otokset ovat esillä Rauman taidemuseossa vedoksina ja elävinä kuvina.

Rauma

Kyläkuvaaja Hanna Heinilän (1890–1981) ainutlaatuiset valokuvat luvialaisista, elämänmenosta ja paikkakunnan maisemista noin sadan vuoden takaa ovat nyt nähtävillä Rauman taidemuseon laajassa näyttelyssä. Historiallisista kuvista julkaistaan näyttelyn yhteydessä myös kirja ”Omalla maallaan – Kyläkuvaaja Hanna Heinilä”.

Vuosikymmeniä unohduksissa olleet Hanna Heinilän mustavalko-otokset ovat inspiroineet isoa joukkoa kuva- ja valokuvataiteen ammattilaisia. Taidemuseon alakerrassa on näytteillä keskeinen osa Heinilän kuvista vedoksina ja digitaalisina versioina sekä täydennettynä nykyajan liikkuvan kuvan aineistolla.

Kyläkuvaaja Hanna Heinilä omakuvassa eli selfiessä 1910-luvulla.

Hanna Heinilä kuvasi Luviaa ja luvialaisia 1910- ja 1920-luvuilla. Lähes 500 lasinegatiivin kokoelma oli lähellä tuhoutua, kun Luvian kunnanvirastoa tyhjennettiin kuntaliitoksen vuoksi. Matti Luotola suostui ottamaan negatiivilaatikon haltuunsa vuonna 2017 juuri ennen kuormausta kaatopaikalle.

Luotola on digitoinut negatiivikokoelman lähes kokonaisuudessaan. Hän tulostanut Rauman näyttelyyn digitaalisia otoksia. Näyttelyteoksia on vedostanut myös käsin hopeagelatiinivedoksia perinteisellä pimiötekniikalla valokuvataiteilija Katri Lassila.

Näyttelyn ovat koostaneet museointendentti Heta Kaisto sekä lapsille suunnatun osuuden suunnitellut kuvataiteilija Mollu Heino.

Hanna Heinilän otos: Klyverpaatti merellä. gicleevedos. ajoittamaton.

Heta Kaisto pitää Hanna Heinilän kuvatuotantoa valokuvataiteellisesti ja dokumenttiarvoltaan paikallishistoriallisesti ainutkertaisena. Kyläkuvaaja on ollut läheisesti mukana luvialaisten elämässä ja tallentanut aikansa ympäristöä kamerallaan.

Noin vuosisata sitten valokuvaus ja kuvien ottaminen oli ylellisyyttä ja useimmin kuvia varten asettauduttiin parhaat päällä jäykkiin poseerauksiin. Otoksiinsa Hanna Heinilä on tavoittanut luvialaisia arkisissakin toimissa.

Luotolan ja Lassilan kuvavedosten lisäksi näyttelykokonaisuudessa on esillä valokuvataiteilija Päivi Setälän videoteos. Hän on yhdistänyt teokseen kyläkuvaajana toimineen isoisänsä otoksia ja Hanna Heinilän kuvien inspiroimia uusia otoksia.

Näyttelyssä on muistettu lapsia omalla teema- ja puuhahuoneella sekä valokuvauksen opasvihkosella. Mollu Heinon ja Maria Leppäsen yhteistyönä syntyneessä huoneessa on kuvausateljee, jossa on liikuteltavia hahmoja ja taustakuvana Hanna Heinilän otos luvialaisesta merimaisemasta.

Rauman taidemuseo ja kyläyhdistys julkaisevat näyttelyn yhteydessä kirjan Hanna Heinilän valokuvista. Kirjan kirjoittajina ovat Heta Kaiston, Mollu Heinon ja Katri Lassilan lisäksi Hanna Heinilän tyttärentyttärentytär, historioitsija Johanna Jakomaa, arkeologi Leena Koivisto sekä taidehistorioitsija Johanna Frigård.

Kirjailija Anja Portin pohtii kuvaesseessään lapsia valokuvauksen kohteena, ja miten lasten kuvaaminen on tallettanut historiaa, joka on jäänyt historiankirjoituksessa usein vailla huomiota. Portin on palkittu lastenkirjallisuuden Finlandia-palkinnolla vuonna 2020.

Valokuvanäyttely on esillä Rauman taidemuseon alakerrassa 16.10.2021 – 30.1.2022.

Satakunnan Kansa kertoi Hanna Heinilän kuvien löytymisestä maaliskuussa 2019. Lue lisää täältä.