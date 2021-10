Yle: Rockmuusikko Jim Pembroke on kuollut

Helsinki

Rockmuusikko Jim Pembroke on kuollut, kertoo Yle. Parhaiten hänet tunnettiin progressiivista rockia esittäneen Wigwamin laulajana ja keskeisenä lauluntekijänä.

Ennen Wigwamia hän oli myös mukana perustamassa Blues Section -yhtyettä.

Lontoolaissyntyinen Pembroke oli kuollessaan 75-vuotias. Pembroken kuoleman vahvisti Ylelle hänen tyttärensä Emma Pembroke.

Wigwam oli suomalaisen rockmusiikin merkittävimpiä yhtyeitä 1970-luvulla. Bändin ensialbumi Hard N' Horny julkaistiin vuonna 1969. Suurin kaupallinen menestys oli Nuclear Nightclub -albumi, jolla on muun muassa kappale Freddie Are You Ready.

Pembroke sävelsi uransa aikana myös kaksi Suomen euroviisua, Riki Sorsan vuonna 1981 esittämän kappaleen Reggae OK ja Kojon vuonna 1982 esittämän kappaleen Nuku pommiin.