Voittaja ilmoitettiin Tukholman pörssitalossa tänään torstaina 7. lokakuuta.

Vuoden 2021 kirjallisuuden Nobel -palkinnon sai tansanialainen Abdulrazak Gurnah.

Akatemian sihteeri, kirjallisuudentutkija Mats Malm julkisti voittajan kahdelta Suomen aikaa.

Voittaja ilmoitettiin Tukholman pörssitalossa tänään torstaina 7. lokakuuta.

Ruotsin akatemia on viime vuosina ollut tiuhaan kohujen keskellä. Vuonna 2018 palkintoa ei jaettu lainkaan, sillä Akatemiaa ravistelivat Kulttuuriprofiili-nimellä tunnettua Jean-Claude Arnault’a koskevat raiskaus- ja ahdistelusyytteet. Lokakuussa 2018 Arnault tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen raiskauksesta, joka tapahtui syksyllä 2011.

Arnault’n puoliso, runoilija Katarina Frostenson oli ollut Ruotsin akatemian jäsen vuodesta 1992, ja tämä oli vuotanut Arnault’lle tietoa Nobel-voittajista useampana vuonna.

Vuoden 2018 palkinto jaettiin yhtä aikaa vuoden 2019 palkinnon kanssa. Sen voitti puolalainen Olga Tokarczuk, ja vuoden 2019 palkinnon sai itävaltalainen Peter Handke.

Handken valinnasta nousi uusi skandaali, sillä kirjailijaa on syytetty kansanmurhan kieltämisestä ja Jugoslavian hajoamissodan sotarikollisen Slobodan Miloševićin puolustamisesta. Handken valinnan jälkeen varsinkin Ruotsissa käytiin suuri keskustelu siitä, voiko taidetta irrottaa tekijänsä muista tekemisistä.

Tokarczukin ja Handken eli kahden eurooppalaisen kirjailijan valinnat tehtiin sen jälkeen, kun Ruotsin akatemia oli sanonut pyrkivänsä eroon kirjallisuuden Nobel-palkinnon eurosentrisyydestä.

Viime vuonna palkinnon voitti yllätysnimi Luise Glück, yhdysvaltalainen runoilija.

Nyt Ruotsin akatemia on täysin uudistunut, kertoo Akatemian jäsen, suomalainen Tua Forsström. Forsströmin mukaan ilmapiiri Akatemiassa on nyt erittäin hyvä. Hän on myös erittäin tyytyväinen tämän vuoden voittajaan.

Forsström on runoilija ja kautta aikain ensimmäinen suomalainen Nobel-komitean jäsen.