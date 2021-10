Levittäjän mukaan uusin Bond-elokuva on tahkonnut euromäärissä Suomen ennätyksiä avajaisviikonloppunaan.

Daniel Craig esiintyi No Time To Die -elokuvan ensi-illassa Lontoossa.

TORSTAINA ensi-iltansa saanut James Bond -elokuva No Time to Die on rikkonut lipputuloennätykset Suomessa.

Elokuvan on käynyt katsomassa avajaisviikonloppuna yli 110 000 katsojaa.

Elokuvaa Suomessa levittävän SF Studiosin levitystoimen johtaja Timo Räisäsen mukaan tulos yltää Suomen kaikkien aikojen parhaiden avausten joukkoon, ja lipputuloilla laskettuna puhutaan ennätyssummasta. Lipputuloja kertyi noin 1,7 miljoonaa euroa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä ja helpottuneita”, Räisänen kertoo ja lisää:

”Se lämmittää, että suomalaiset ovat palanneet elokuvateattereihin. Isot ja pienet elokuvateatteriketjut ja yksittäiset yrittäjät ovat läpi Suomen saaneet asiakkaat takaisin teattereihin. Selvästi on ollut molemminpuolinen kaipuu.”

Räisänen uskoo, että tästä eteenpäin teattereiden katsojaluvut alkavat palautua entiselleen.

Kaikki Bondit ovat olleet Suomessa erittäin katsottuja, ja uusimmat niistä ovat pyörineet 700 000 katsojan luvuissa.

Räisäsen mukaan SF Studiosin elokuvista yli 100 000 katsojaa ensi-iltaviikonloppunaan keräsi edellisen kerran Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas. Uusin Bond on nyt kyennyt lähes samaan vauhtiin. Kokonaisuudessaan Tuntematon sotilas keräsi yli miljoona katsojaa.