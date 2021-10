Sastamalan museossa voi sukeltaa vaikka kylpytynnyriin – Uusi näyttely esittelee ernomasia asioita ja ihmisiä paikkakunnalta

”Toivottavasti paikalliset ihmiset ymmärtävät, miten hienossa paikassa asumme”, sanoo kotiseutuyhdistyksen Maiju Vuorenoja. Hänen mielestään jokaisen sastamalalaisen pitäisi nähdä tämä näyttely.

Suomen ensimmäinen, Suomen vanhin, Suomen paras, Suomen pisin, Suomen viimeinen, Suomen suurin, Suomen pienin... Nämä toistuvat usein, kun puhutaan Sastamalasta.

Tässä muutama esimerkki: Suomen ensimmäinen laskuvarjohyppääjä oli kotoisin Tyrväältä. Suomen ensimmäinen vaneritehdas toimi Karkun Kiuralassa. Suomen suurin EPS-muovieristeiden valmistaja on Sastamalasta. Suomen suurimmat paanutalkoot on pidetty Sastamalassa. Suomen vanhin edelleen ilmestyvä paikallislehti on Tyrvään Sanomat. Suomen viimeinen omalle paikalleen muurattu tiilipiippu valmistui Vammalan sairaalalle. Suomen ensimmäinen naisbussikuski oli Suodenniemeltä. Suomen ensimmäinen peruskouluksi suunniteltu koulu on Sylvään koulu Sastamalassa. Suomen ensimmäinen suomen kielellä kirjoittanut naiskirjailija oli Kiikasta. Suomen vanhin säilynyt kirkon tilikirja on peräisin Tyrvään Pyhän Olavin kirkosta. Listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin.

Sastamalan seudun museon uusi näyttely Tornihuvilassa esittelee lukuisia syitä olla ylpeä Sastamalasta. ”Näyttelyssä sukelletaan omaan kotiseutuun, vähän pilke silmäkulmassa”, esittelee museon amanuenssi Emma Kurki.

Näyttely Ernomasta! Aarteita kotiseudultamme on Sastamalan seudun museon ja Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistyksen 90-vuotisjuhlanäyttely.

Vammalan Konepajan Nira-pumput on tunnettuja ympäri maailman.

Juhannusjuhlien yleisöä Vihattulanniemessä vuonna 1937.

”Jokaisen sastamalalaisen pitäisi nähdä”

Näyttely johdattaa paikkakunnan omaleimaiseen historiaan ja nykypäivään, ja esittelee Sastamalan seudulle ominaisia kehityskulkuja, innovaatioita ja edelläkävijöitä.

”Näyttely on positiivinen ja yllättävä. Se muistuttaa, miten monipuolista osaamista paikkakunnalla on ollut kautta aikojen”, kertoo museonjohtaja Marja Hänninen-Tolvi.

Kotiseutuyhdistyksen sihteerin Maiju Vuorenojan mielestä näyttely on niin ernomanen, että jokaisen sastamalalaisen pitäisi se nähdä. ”Ja kaupungin päättäjien. Päättäjät museoon ennen kaupunginhallituksen kokousta”, Vuorenoja ehdottaa.

Rukki 1800-luvulta. Kiikassa on nykyisin maailman tai ainakin Suomen suurin yksityinen rukkikokoelma. Takana on perinteinen kiikkalainen räsymatto.

Sastamalalaisia ennätyksiä ja merkkihenkilöitä esitellään näyttelyssä kuvien ja esineiden kautta. Keskellä huonetta on Kiramin valmistama kylpytynnyri, jonne voi sukeltaa kesken museokierroksen. Esillä on myös perinteisiä tyrvääläisiä juustomuotteja, joita pääsee testaamaan taikataikinalla. Samoin voi kokeilla, millaista on istua vanhanajan kahden istuttavassa pulpetissa.

Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistyksen Maiju Vuorenoja ja museoamanuenssi Emma Kurki istahtivat vanhanajan pulpettiin.

”Näyttelyssä on asioita, joihin saa koskea ja joihin ei saa koskea”, toteaa Kurki. Ohjeet ovat tyrvään kielellä: pas kokkeillen ja ei tartte pirellä.

Ernomasta! -näyttely on avoinna ti-la klo 10–16 (to 10–18) Tornihuvilassa, Marttilankatu 12, Sastamala. Näyttely avautuu lauantaina 2. lokakuuta ja on avoinna elokuun loppuun 2022 saakka.