Potter-elokuvista tuttu näyttelijä saapuu Porin Harry Potter -konserttiin

Magical Music of Harry Potter -konsertti järjestetään Porissa marraskuussa.

Harry Potter -elokuvissa Percy Weasleyn roolia esittänyt näyttelijä Chris Rankin saapuu Poriin marraskuussa. Rankin esiintyy Isomäki-areenalla järjestettävässä Magical Music of Harry Potter -konsertissa.

Marraskuussa järjestettävässä vahvasti visuaalisessa konsertissa sinfoniaorkesteri esittää Harry Potter -elokuvista tuttua musiikkia, jota on säveltänyt muun muassa Oscar-palkittu John Williams. Sinfoniaorkesterin riveissä on soittajia muun muassa Lontoon filharmonisesta orkesterista. Konsertissa on vierailevia tähtiä, kuoro ja visuaalisia efektejä, näyttelijöitä ja tarinallista osuutta.

Promoottori Harri Vilkuna kertoo lipunmyynnin alkaneen vauhdikkaasti. Hän arvioi, että konsertti myydään loppuun.

Suomessa on Porin lisäksi vastaava konsertti Turussa ja Helsingissä. Porin konsertti on 23.11. kello 19.