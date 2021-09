Tietolaarissa on kaikkea maan ja taivaan väliltä sekä kaupungin rajalta merelle tekstinä ja kuvina.

Rauma

Kaikkea mahdollista ja mahdotonta Raumalta ja raumalaisista, luonnehtivat tietokirjailija Tapio Niemi ja kuvaaja Antero Lynne tuoretta teosjulkaisuaan Raumalaisen tietolaari. Se lupaa tarjota kaiken olennaisen paikkakuntatiedon.

Uutuusteos on tiivistetty, mutta hyvin täyteläinen sanakirja merikaupunkia, historiaa, ihmisiä ennen ja nyt, paikalliskulttuuria, tärkeimpiä nähtävyyksiä, yritykset, kauppaliikkeitä, rakennuksia ja muistomerkkejä sekä Rauman paikkatietoja.

Niemi ja Lynne toivovat tietolaarin avulla vanhempien ja nuorten paikkakuntalaisten tutustuvan uusin silmin Raumaan. Se palvelee myös paikkakunnalle juuri muuttaneita ja turistejakin.

Iso tietomäärä on lajiteltu aakkostettuina hakusanoina A:sta Ö:hön. Sivuja on tietolaarissa noin 180. Tapio Niemi laskee, että yhdellä sivulla on ehkä kymmenen hakusanaa tai kohdetta Raumasta ja raumalaisuudesta.

”Ehkä 1 600–1 800”, Tapio Niemi laskee hakusanojen summaa. Kirjallista tietoa täydentävät Antero Lynnen otokset.

Tapio Niemi kertoo tarttuneensa tietolaarin kokoamiseen koronaepidemiavuoden tyhjennettyä almanakan tavanomaisista kiireistä ja muusta tekemisestä. Kirjaidean hän kertoo saaneensa Lahdesta, jossa on tehty aiemmin vastaava taskukirja.

Tietolaarin lähteinä ovat kirjat, kartat, julkaisut painetussa ja sähköisessä muodossa.

Niemi korostaa, että täydellistä Rauma-tietosanakirjaa on vaikea tehdä – eikä hänen mukaansa siihen yllä tuore tietolaarikaan. Uskottavasti aina joku löytää lisättävää tai korjattavaa.

Teos on kaksikon viides yhteinen Rauma-kirja. Siitä on otettu 300 kappaleen ensipainos. Kirjan kustantanut Antero Lynne kustannusyritys metallum-tuotanto.