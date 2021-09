Escape Room -kauhuelokuvan köykäinen jatko-osa on ylikierroksilla käyvää efektisotaa

Escape Room -kauhuhalpiksen jatko-osa ei tuo mitään lisäarvoa ykkösosaan verrattuna.

Jännitys, kauhu

Escape Room: No way out, ohjaus Adam Robitel. Pääosissa Taylor Russell, Logan Miller, Indya Moore, Holland Roden, Thomas Cocquerel ja Carlito Olivero. 88 min. K16. ★

Ensimmäinen fyysinen pakohuonepeli perustettiin Japanissa vuonna 2007. Villitys levisi nopeasti maailmalle ja kymmentä vuotta myöhemmin Suomessakin oli jo lähemmäs 70 alan yritystä.

Pakohuoneessa pelaajat ratkovat lukittuun huoneeseen sijoitettuja arvoituksia, jotta he pääsevät ulos. Vihjeet voivat olla esineitä, numeroyhdistelmiä tai perinteisiä sanallisia arvoituksia.

Aivopähkinät, rajattu aika ja joukkuepelaaminen on koukuttava yhdistelmä, mikä on näkynyt myös konseptista inspiroituneista elokuvissa. Viimeisten vuosien aikana filmiteollisuus on tuottanut tukuttain pakohuoneaiheisia jännäreitä.

Escape Room: No way out on jatko-osa vuonna 2019 ensi-iltansa saaneelle, vaatimattomalla yhdeksän miljoonan dollarin budjetilla syntyneelle Escape Roomille. Molemmat ovat kauhuleffoilla kannuksia saaneen Adam Robitelin ohjauksia.

Ensimmäisessä elokuvassa kuusi toisilleen tuntematonta ihmistä päätyy peliin huomatakseen pian, että kilpailun järjestäjät ovat murhanhimoisia sadisteja. Yhdessä huoneessa pelaajia grillataan, toisessa ajetaan hypotermian partaalle, kolmannessa tukehdutetaan myrkkykaasulla ja niin edelleen.

Pelin aikana käy ilmi, että kaikilla tappotavoilla on yhteys jonkun pelaajan henkilöhistoriaan.

Jos alkuperäinen elokuva pysyi vielä jotenkin yskähdellen paketissa, Escape Room: No way out muuttuu jo ensimmäisessä toimintakohtauksessa ylikierroksilla käyväksi tehosteportfolioksi.

Escape Room: No way outissa kaksi edellisestä pelistä selvinnyttä pelaajaa Zoey Davis (Taylor Russell) ja Ben Miller (Logan Miller) koettavat selvittää kohtalokkaan pelin arvoitukseksi jääneet taustavoimat.

Kauhujen kierre alkaa New Yorkin metrovaunusta, jossa Zoeyn ja Benin lisäksi on samassa tilassa sattumalta neljä muutakin aiemmista mystisen Minos-yhtiön peleistä traumatisoitunutta pelaajaa.

Elokuva etenee toistaen tuttua ratkaise-ja-pakene-kaavaa. Escape Room: No way out ei tuo mitään lisäarvoa ykkösosaan verrattuna.

Tämä köykäisyys peitetään shokkiefektitsunamilla ja vauhdilla, joka ei tarjoa tilaa toipua edellisistä kohtauksista eikä suvantohetkeä miettiä mitä järkeä tässä kaikessa oikeastaan on.

Vielä alkuperäisessä elokuvassa roolihahmojen ympärille yritettiin rakentaa jotain karaktääriä, mutta nyt tästäkin vähästä on luovuttu. Hahmot ovat paperinohuita.

Elokuvien taikamaailmassa sallitaan toki joustoja juonenkuljetuksen uskottavuudessa, mutta loppupuolen käänteet saavat jo pyörittelemään silmiä epäuskoisena. Pitävätkö tekijät katsojia aivan idiootteina?

Tähtiroolissa Escape Room: No way outissa onkin visuaali- ja efektitiimi, jonka kädenjälki on kautta linjan näyttävää ja paikoitellen jopa kekseliästä.

Etenkin merenrantakohtauksen näkymät ja joukkueen siellä ratkomat tehtävät tuottavat miellyttäviä etiäisiä kaikkien atk-seikkailupelien esiäitiin, vuonna 1993 julkaistuun Mystiin.