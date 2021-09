David Loweryn ohjaama ja käsikirjoittama The Green Knight kertoo Arthurin pyöreän pöydän ritarin Gawainin legendan erinomaisen oivaltavasti.

The Green Knight on suvereenin suorituksen tekevän Dev Patelin elokuva.

Draama. The Green Knight, ohjaus David Lowery. Pääosissa Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton.129 min. K12. ★★★★

Ei kannata antaa ritari-sanan johtaa harhaan. Vaikka The Green Knight on elokuvaversio Arthurin pyöreän pöydän ritarin Gawainin legendasta, tämä ei ole mikään perinteinen ritarielokuva. Päinvastoin.

Ohjaaja-käsikirjoittaja David Lowery on tehnyt Gawainin kohtaamisesta salaperäisen Vihreän ritarin kanssa psykedeelisen matkan. Dev Patelin antaumuksella esittämä Gawain uppoaa Britannian mytologian ja nuoren miehen mielen symboliseen maisemaan. Tulos on erinomainen ja oivaltava audiovisuaalinen uudelleenluenta muinaisesta runotekstistä. Tunnelmallisesti kuljetaan jossain Guillermo Del Toron myyttien uhkaavaa syvyyttä raottavan fantasian ja brittiläisen folk-kauhun agraarihuuruisuuden rajamailla.

Gawain on kuninkaan nuori sisarenpoika, joka juhlii ja laiskottelee. Gawainin äiti on noita Morgan Le Fay (Sarita Choudhury), joka haluaa pojastaan kuningasta. Loitsivalla äidillä on sormensa pelissä, kun kuningas Arthurin (Sean Harris) ja kuningatar Guineveren (Kate Dickie) vieraana joulujuhlassa Gawain saa mahdollisuutensa. Mystinen jättimäinen Vihreä ritari (Ralph Ineson) ratsastaa sisään ja esittää haasteen. Gawain tarttuu mahdollisuuteen kummemmin miettimättä ja tuomitsee itsensä.

Ralph Ineson on salaperäinen Vihreä ritari, hahmo brittiläisestä mytologiasta.

Tuomitsee mihin? Tämä on elokuvan kysymys.

Gawain jättää taakseen rakastettunsa Esselin, jota esittää monitasoisessa roolissa Alicia Vikander, ja lähtee matkalle tapaamaan Vihreää ritaria, kohtaamaan häntä odottavan kohtalon. Gawain ratsastaa portista ulos Britannian nummien murrettujen värien ja kallioiden siniharmauden sekaan, rajamaalle, jossa myytit heräävät heijastamaan hänen omaa kamppailuaan.

Lowery on rakentanut Dev Patelin ympärille miellyttävän hämmentävän ja ajoittain hätkähdyttävän kuvakudoksen, jossa tutut symbolit sekoitetaan ja heitetään tuoreeseen asentoon. Kerronta lepää Andrew Droz Palermon väriherkän kuvauksen ja Daniel Hartin läpitunkevan läsnäolevan musiikin sekä Patelin suvereenin suorituksen varassa. Slumdog Millionairen siloposkinen teinitähti on nyt seksuaalisuutensa kanssa hukassa oleva nuori mies, joka ryömii mudassa, etsimässä näkyjä kunniasta. Tämä on Patelin elokuva.

David Lowery on tehnyt kiitosta saaneita indie-elokuvia sekä Disney-tuotantoja, joista seuraava on 2022 ilmestyvä näytelty Peter Pan & Wendy. The Green Knight on esimerkillinen myytin uudelleentulkinta synkän fantasian kautta. Käsikirjoituksen rytmi on uskollinen keskiaikaisen runon rakenteelle.

Tarussa Gawain on ritari, jota koetellaan, mutta tämä elokuva kertoo siitä, miten Gawainista tulee ritari. Jokainen ritaritarina on kysymys ritariuden olemuksesta. Se on kysymys sitoumuksesta, kiinnittymisestä ajattomaan arjessa tapahtuvien valintojen kautta. Kyse on sen toteuttamisesta, mitä kutsutaan pyhäksi, lupauksen voimalla. Pyhä on ajatonta ja lupaus ylittää ajan, jossa teemme valintojamme.

Elokuvan alussa todetaan ”Kristus on syntynyt”, kun naisystävä Essel herättää Gawainin unesta. Tehtävä, hänen ritariksi tulemisensa haaste, on vuorostaan kohdata Vihreä ritari, joka on uudelleensyntyvä kuin luonto, joka kevät.

Arthurin myyteissä ja Britannian ritarimytologiassa kristillisyys kohtaa pakanallisen perinteen. Myös J. R. R. Tolkien käsitteli tätä jännitettä teoksissaan. Tolkien teki ajanmukaistetun käännöksen alunperin 1300-luvulla kirjoitetusta Sir Gawain and the Green Knight -runoelmasta, tämän elokuvan pohjatekstistä.

Andrew Droz Plaermon kuvaus tuo maiseman värit esiin. Pääosassa Dev Patel.

The Green Knight kertoo halusta ja sitoutumisesta sekä molempien pelosta. Uskalluksesta olla kokonainen, pitää päänsä. Mitä on lopulta kunnia? Onko oman halun pelkäämisessä jotain kunniallista, vai onko se sittenkin kaikkein kunniattominta?

Lowery antaa asetelman ja jättää sen auki. Suunta on selkeä, mutta lopullinen tapa laittaa palaset järjestykseen riippuu katsojasta.

Myytit palaavat aina itseensä, se on jotenkin niiden perusluonne. Pakanallisen myytin pitää aina voida syntyä uudelleen. Vihreä ritari on kuva kuolemasta ja syntymästä ja niiden erottamattomuudesta. Siinä välissä yksi ihminen voi vain valita.