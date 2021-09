Elämäkertaelokuva Aretha Franklinista on epäluotettavan lajityypin parhaimmistoa.

Respect, ohjaus Liesl Tommy. Pääosissa Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans. 146 min. K12 ★★★

Hollywoodin viihdetähdistä ja muista julkkiksista tekemät elämäkertaelokuvat ovat usein epäilyttäviä. Ennen vanhaan ne olivat enimmäkseen kaunisteltua satuilua, nykyään taas hajanaista palastelua kohteen elämästä. Ja yleensä niissä jää aivan sivuun se työ, mistä tähti on tunnettu.

Liesl Tommyn ensimmäisenä pitkänä ohjaustyönään tekemä Aretha Franklin -elämäkertaelokuva Respect noudattaa tuttua sirpalekaavaa, mutta ei aivan niin sekavasti kuin monet kaltaisensa. Lisäksi se ei unohda musiikkia, josta Franklin tunnetaan.

Respectin aikakaari ulottuu vuodesta 1952 vuoteen 1972, eli Franklinin pitkän uran viimeiset lähes 50 vuotta hoidetaan loppukohtauksen tekstiplansseilla. Olisi luullut, että kaksi- ja puolituntiseen elokuvaan olisi mahtunut myös hieman pitempi aikajana.

Mutta tämä on siis elokuva Aretha Franklinin uran alusta ja huippukaudesta, ja näillä mennään.

Vuonna 2018 kuollut Franklin ehti olla valmistelemassa elokuvaa ja sanelemassa, mitä hän siihen kelpuutti ja mitä ei. Franklin myös valitsi Jennifer Hudsonin esittäjäkseen.

Ohjaaja Liesl ja käsikirjoittaja Tracey Scott Wilson ovat kertoneet, että Franklinin kahden ensimmäisen lapsen isäkysymystä ei elokuvassa käsitellä, koska Aretha itse ei milloinkaan paljastanut, ketkä lasten isät ovat. Se tiedetään, että Franklin itse oli 12- ja 14-vuotias lasten syntyessä.

Franklinin uran 1970-luvun alussa melkein tuhonnut alkoholismi on sentään otettu mukaan, samoin pelastavana tekijänä esitetty uskonnollisuus ja Black Lives Matter -hengessä myös Franklinin työ mustien oikeuksien puolesta.

Elokuva keskittyy kuvaamaan Aretha Franklinin elämää kahden voimakkaan ja väkivaltaisenkin miehen välissä. Toinen on isä, baptistipastori C.L. Franklin (Forest Whitaker) ja toinen ensimmäinen aviomies Ted White (Marlon Wayans). Kuvio mustan naisartistin kamppailusta kohti itsenäisyyttä väkivallan varjossa on tuttu muun muassa Tina Turnerin ja Billie Holidayn elämää käsittelevistä elokuvista.

Tässä mielessä Respect ei siis tuo elämäkertaelokuviin mitenkään tuoretta näkökulmaa. Se herää kuitenkin kiittävästi eloon musiikkijaksoissa, joissa käydään hyvin läpi Franklinin uran ensimmäistä 20 vuotta jazzhenkisestä viihdyttäjästä soulin kuningattareksi.

Aretha Franklin (Jennifer Hudson) joutuu selviytymään väkivaltaisen isäm C.L. Franklinin (Forest Whitaker) kanssa.

Kumma kyllä, Respectissä ei mainita sanallakaan Arethan vuonna 1956 pienelle J.V.B. Records -levy-yhtiölle tekemiä gospellevytyksiä, vaan annetaan ymmärtää, että hänen ensimmäiset äänityksensä tehtiin Columbialle 1960-luvun alussa.

Ura sekä Columbialla sovinnaisena jazz- ja viihdeartistina että vuodesta 1966 Atlantic-levymerkillä soulin voimanpesänä käydään tyydyttävästi ja muutamin herkullisin yksityiskohdin läpi.

Respect päättyy vuoden 1972 gospelalbumin Amazing Grace livetaltiointiin baptistikirkossa. Tilaisuudesta tehtiin myös dokumenttielokuva, joka tosin sai ensi-iltansa vasta 2018 ja on sittemmin nähty meilläkin sekä valkokankaalla että televisiossa.

Aretha Franklinia (Jennifer Hudson) neuvovat laulajat kuten Dinah Washingtonia (Mary J. Blige).

Jennifer Hudson tuli tunnetuksi American Idol -laulukilpasarjan kolmannella kaudella ja sittemmin muun muassa Dreamgirls-elokuvassa. Hieno näyttelijä ja laulaja vetää Aretha Franklinin roolin hyvin, ja etenkin elokuvan monissa lauluosuuksissa hän loistaa.

Respect onkin selvästi paitsi Franklinin tarina, myös iso näyteikkuna Hudsonin taidoille. Ilmankos elokuvan mainoslause kuuluu: “Jennifer Hudson on Aretha Franklin”.

Respectissä käväisee pienissä rooleissa myös kaksi muuta upeaa laulajaa, Audra MacDonald Arethan varhain kuolleena Barbara-äitinä ja Mary J. Blige legendaarisena laulajatähtenä Dinah Washingtonina.

Kannattaa muuten katsoa elokuvan lopputekstit. Niiden ohessa nähdään jo ikääntyneen Aretha Franklinin uskomaton veto vuoden 2015 Kennedy Centerin palkintojenjakotilaisuudessa. Hän kajauttaa ilmoille sellaisen version hitistään (You Make Me Feel Like) A Natural Woman että tilaisuudessa palkittu Carole King ja Obaman pariskuntakin ovat ihan myytyjä.

Aito asia on aina aito asia.