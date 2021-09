Pitkän hiljaisen kauden jälkeen maakunnassa on nyt ennätyksellisen paljon teatteritarjontaa.

Ars Pori Megastore

Ison Karhun tiloissa on esillä laaja nykytaidenäyttely, joka levittäytyy eri puolille kauppakeskusta. Siellä pääsee näkemään teoksia tunnetuilta suomalaistaiteilijoilta, jotka ovat olleet mukana muun muassa Venetsian biennaalissa, Mäntän kuvataideviikoilla tai Helsinki biennaalissa. Mukana on myös paljon paikallisia taiteilijoita ja tekijöitä, joilla on linkki Satakuntaan. Kuusi viikkoa kestävän näyttelyn aikana luvassa on myös konsertteja ja muita tapahtumia.