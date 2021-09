Klassikosta luvassa jännityksellinen avioliittodraama, joka on puhuttavan ajankohtainen nykyaikanakin.

Rauma

Koronarajoitusten jälkeen toimintaansa normaalitahtiin palauttava Rauman teatteri tuo kevätkaudella 2022 kaksi ensi-iltaa, joissa kummassakin on klassikon aineksia.

Tammikuussa ohjelmistoon tulee teatterinäyttämöillä yli sadan vuoden kauden ajan kestänyt Henrik Ibsenin (1828–1906) Nukkekoti. Norjalaiskirjailijan näytelmä kertoo avioliittodraaman, jonka teemat, muun muassa naisen asema, tasa-arvo ja itsemääräämisoikeus, ovat esillä edelleen 2000-luvullakin.

Ibsenin klassikko on teatterin taiteellisen johtajan Otto Kanervan valinta, ja hän on myös ohjaa näytelmän.

Hänen mielestä Ibsenin vuonna 1879 kirjoittama näytelmä sopii aikaamme siinä kuin syntyaikaansa. ” Se on ajaton epookki, teemme sen tässä ajassa, mutta emme nykyteatteria”, Kanerva luonnehtii näytelmää.

Kanervan mukaan Nukkekoti on jännitysdraama. Sen näyttämönä on avioliitto, jonka keskushenkilönä on pankinjohtajaksi matkalla olevan Thorvaldin edustusvaimo Nora. Aviomiehen lisäksi nukkekotia on pitänyt suojeluksellaan yllä Noran isä.

Kulissien ylläpitämisen taustalla Noralla on kuitenkin salaisuutensa, joka lopulta uhkaa romahduttaa onnelliselta näyttävän avioliiton.

” Näitä avioliiton kulisseja pidetään yllä perheissä, Raumalla ja maailmalla, ettei vaan naapurissa huomattaisi mitään”, Kanerva sanoo.

Kyse on rakastamisen vaikeudesta ja instituutiosta nimeltä avioliitto.

Nukketerin keskeisissä rooleissa ovat Raisa Sorri (Nora) ja Timo Julkunen (Torvald). Muissa rooleissa ovat Ninni Kekki, Juha Kulmala ja Mona Lehtola sekä vierailijana Ilkka Koivula asioitsija Krogstadin roolissa.

Kevätkauden toisena ensi-iltana on Mauri Kunnaksen suosittuun lastenkirjaan Hui kauhistus! perustuva lasten ja koko perheen näytelmä. Ensi-iltaesitys on huhtikuussa.

Hui kauhitus! -lastennäytelmän on sovittanut ja tuottanut Rauman teatterin työryhmä, johon kuuluvat Mona Lehtola (ohjaaja), Ninni Kekki, Raisa Sorri, Juha Kulmala,Timo Julkunen ja Perttu Suominen.

Työryhmä on koonnut Kunnaksen suositusta kummituskirjasta näytelmän, jossa kummitusperhe kulkee marraskuisena yönä haamujen ja kummitusten parissa pikkutarinasta toiseen.

Noin 45 minuutin näytelmässä on mukana myös laulettua musiikkia. Koronatauon aikana näytelmän valmistamisen ohessa näyttelijäryhmä on hankkinut oppia ja kokemusta kuorolaulannasta. Näytelmän musiikin on säveltänyt Perttu Suominen.

Kevätkauden ohjelmistossa jatkavat syyskaudelta musiikkinäytelmä Pirtumiehet sekä lokakuussa ensi-iltaan tuleva draamakomedia Varasto.

Maaliskuussa Rauman teatterin konserttivieraana esiintyy Pate Mustajärvi. Rauma-salissa kuullaan ja nähdään Mustajärven kiertue-esitys Tämä(kin) tarina on tosi. Säestäjänä on kitaristi Ari ”Kankku” Kankaanpää.